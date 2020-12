De'Longhi Treviso - Segafredo Virtus Bologna 72-98

A cura di Davide Fumagalli. La Segafredo Virtus Bologna si conferma perfetta in trasferta dopo i successo abbondante al PalaVerde contro la De'Longhi Treviso nella sfida valida per la 12esima giornata. La squadra di Sasha Djordjevic centra la sesta vittoria esterna in altrettante gare, la settimana in campionato a fronte di quattro stop, tutti in casa: ottima prova di squadra come confermano i 27 assist, da sottolineare il dominio a rimbalzo (46 a 39), e l'ottima giornata al tiro da tre, 12 su 25. Spettacolare Milos Teodosic, 20 punti con 9 assist e appena 2 palle perse, con 31 di valutazione e 37 di plus minus: con lui in campo la Virtus è ingiocabile per gli avversari; bene anche Alibegovic e Hunter, 14 punti, mentre Pajola non va a referto coi punti ma scrive 8 rimbalzi e 7 assist. Per la De'Longhi arriva il secondo ko casalingo, il primo dopo tre vittorie, e la squadra di Menetti manca l'aggancio in classifica ai bolognesi (il record ora è 5-6): pesano le 18 palle perse e il 6 su 30 da tre, senza contare un break di 23-2 per la Virtus che chiude il discorso tra terzo e quarto quarto. Il migliore è Logan con 19 punti, 12 per Mekowulu e 11 per Carroll.

Magia di Milos Teodosic che manda a segnare Hunter

La sfida del PalaVerde vede un ottimo avvio di Treviso che si porta sul 12-5 con due schiacciate di Sokolowski e Mekowulu e due triple di Logan. Dopo il timeout di Djordjevic, e con l'ingresso di Teodosic, la Segafredo di sveglia, torna a -1 con Weems, e poi allunga con due bombe del serbo e due canestri in contropiede di Abass per il 26-20 del 10'. Nel secondo quarto la Virtus prosegue diretta dal mago Milos, Hunter e Alibegovic segnano a ripetizione, ed è +15 sul 37-22. La De'Longhi però non crolla, Carroll, Russell e Mekowulu rispondono, poi Sokolowski mette i liberi del -6 (36-42). Agli ospiti basta comunque un'altra sgasata firmata da 5 punti di Teodosic e così i bianconeri conducono 51-42 all'intervallo.

La Virtus corre, Abass trova Hunter per l'alley oop

Il terzo quarto si apre come l'avvio di partita, senza Teodosic la Virtus è irriconoscibile e Treviso rimonta con Logan e Akele fino al -2, 50-52. Ecco che Djordjevic deve chiamare timeout e rimandare dentro Milos: cambia tutto, la Segafredo rimette le mani sulla gara e da lì parte un break terrificante di 23-2 che chiude il discorso. Teodosic segna il +10, poi serve Weems per la tripla del +13, e da lì tornano a dominare i vari Alibegovic, Hunter e Adams per il 75-52 di inizio ultimo quarto. Viceversa la De'Longhi forza triple e perde palloni in serie in attacco, mentre in difesa non trova modo di arginare Bologna: la gara è quindi "in ghiaccio" con un quarto d'anticipo, la Segafredo dilaga fino al +28 e poi il finale è 98-72.

Teodosic va col "no look" e Weems insacca la tripla

La prossima settimana la Virtus Bologna giocherà il recupero di Eurocup con Andorra, martedì in casa alle 19 (potrebbe esordire Belinelli) mentre in campionato, dopo Natale, la Segafredo avrà il big match contro l'Olimpia Milano (ore 17.15), Treviso invece sarà di scena a Varese (ore 17).

Treviso : Vildera 2, Akele 4, Carroll 11, Russell 8, Piccin 2, Imbrò, Sokolowski 9, Mekowulu 12, Chillo 5, Logan 19. All. Menetti

: Vildera 2, Akele 4, Carroll 11, Russell 8, Piccin 2, Imbrò, Sokolowski 9, Mekowulu 12, Chillo 5, Logan 19. All. Menetti Bologna: Deri 3, Tessitori, Alibegovic 14, Pajola, Abass 10, Weems 12, Markovic, Gamble 6, Ricci 6, Hunter 14, Adams 13, Teodosic 20. All. Djordjevic.

Umana Reyer Venezia – Openjobmetis Varese 86-77

Di Marco Arcari. L’Umana Reyer Venezia interrompe la striscia di 7 k.o. consecutivi (tra LBA ed EuroCup) e ritrova un successo in campionato che mancava dal 25 ottobre scorso. Per superare le resistenze della Openjobmetis Varese sono necessari i 21 punti (e 8 rimbalzi) di Stefano Tonut, ma anche le giocate difensive di Mitchell Watt e le triple, specie nel 1° tempo, di Andrea De Nicolao. Dopo quasi due mesi l’Umana Reyer ritrova Watt, pienamente recuperato dall’infortunio muscolare alla zona lombare, oltre che dal Covid-19, e coach De Raffaele non perde l’occasione per lanciarlo subito in quintetto. Gli orogranata cominciano con uno 0/7 da oltre l’arco dei 6.75, mentre la Openjobmetis, al netto dei turnovers (4), a metà 1° quarto riesce già a doppiare i padroni di casa proprio grazie alle triple (6-12). Tonut emerge come go-to-guy dell’Umana Reyer e la riporta a stretto contatto degli avversari, mentre al 6’ Watt commette il suo 3° fallo e complica non poco i progetti veneziani. Austin Daye è prezioso rifinitore per i tagli backdoor dei compagni, ma è lo show personale di Andrea De Nicolao (9 nel quarto) a rilanciare Venezia (27-23 al 10’). Varese fatica molto nel pitturato avversario (2/9 da 2), ma le triple di Ingus Jakovics la riportano avanti (29-30) e coronano un parziale biancorosso di 0-8 al 13’. Isaac Fotu diventa l’unico terminale offensivo orogranata, prima di una devastante serie di penetrazioni che fruttano tanti liberi (36-33 a metà 2° quarto). La squadra di coach Bulleri prosegue nel dominio a rimbalzo offensivo (12 nel 1° tempo) e nell’ottima serata a livello balistico (8/16 da 3), mentre la Reyer, eccezion fatta per De Nicolao, proprio non si sblocca dalla distanza (0/10, contro il 3/6 personale del suo play). Al 20’ punteggio comunque altissimo: 46-48.

Mitchell Watt è insuperabile e piazza 2 stoppatone consecutive

In apertura di ripresa, Varese tenta la fuga (+5) con la prima bomba di serata da parte di Luis Scola. I padroni di casa rispondono però con un 13-0, in cui Julyan Stone è assoluto protagonista ma anche Watt si fa notare con una serie di stoppatone, e al 24’ il tabellone segna 59-51. La Openjobmetis non segna praticamente più, intestardendosi nel prendere triple senza ritmo e incappando in troppe e banali palle perse, ma Michele Ruzzier riesce comunque a riportarla in scia (64-62) a fine 3° quarto. Anthony Beane, nuovo innesto biancorosso (ed ex Virtus Roma) continua nella sua positiva serata, ma l’Umana Reyer ritrova i punti della coppia Chappell-Daye e tenta una nuova fuga (76-67) al 34’. Gli ospiti rispondono con uno 0-8, frutto soprattutto dei contropiedi generati dai turnovers orogranata, rimettendo tutto in discussione. Toney Douglas prova a riscattare una serata decisamente opaca (3/11 al tiro) coi canestri che tengono a un solo possesso di distanza i biancorossi fino a 1’ dalla sirena finale. Varese ha 3 volte il tiro della potenziale parità, ma non trova la retina in nessuna delle occasioni utili. Gli orogranata possono allora mettere in ghiaccio il successo, risultando perfetti nella girandola dei liberi. Tonut MVP assoluto, ma ottima gara anche per Andrea De Nicolao (18 con 4/9 da 3). Per la prima volta in stagione, Scola non va in doppia cifra per punti realizzati, chiudendo con 9 (3/11 al tiro) e 6 rimbalzi.

Venezia : Casarin 4, Stone 7, Tonut 21, Daye 9, A. De Nicolao 18, Campogrande, Vidmar, Chappell 11, D’Ercole n.e., Biancotto n.e., Fotu 7, Watt 8. All. De Raffaele.

: Casarin 4, Stone 7, Tonut 21, Daye 9, A. De Nicolao 18, Campogrande, Vidmar, Chappell 11, D’Ercole n.e., Biancotto n.e., Fotu 7, Watt 8. All. De Raffaele. Varese: Beane 16, Morse 5, Scola 9, G. De Nicolao, Jakovics 8, Ruzzier 12, Strautins 14, De Vico 6, Ferrero, Douglas 7. All. Bulleri.

Fortitudo Lavoropiù Bologna-Vanoli Cremona

in campo alle 18.30

Acqua San Bernardo Cantù-Germani Brescia

in campo alle 19.00

Allianz Trieste-Dolomiti Energia Trentino

in campo alle 20.45

