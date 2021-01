La 15esima giornata di Serie A, ultima del girone d'andata, si apre col successo della Segafredo Virtus Bologna per 92-85 sul campo della Dolomiti Energia Trentino. La formazione di Sasha Djordjevic centra la seconda vittoria di fila e resta imbattuta in trasferta, 15 successi su 15 gare fra tutte le competizioni: i bianconeri si portano al terzo posto momentaneo a 18 punti, anche se un arrivo a pari punti con Sassari (domenica contro Cantù), li farebbe scivolare al quarto posto, dalla stessa parte di Milano nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia. Final Eight che sembrano sfumate per l'Aquila di Nicola Brienza, al terzo stop consecutivo, l'ottavo in stagione in 14 gare (6-8 il bilancio): ai padroni di casa non bastano i 18 punti di Williams, i 16 di Forray, che supera quota 1500 in A con la maglia di Trento (record del club), e i 14 con 6 assist di Browne. In casa Virtus invece spiccano i 17 punti con 8 rimbalzi di Weems, i 15 con tre triple di Belinelli e i 14 con 11 assist di Teodosic (superati i 200 assist in A per il serbo), in una serata in cui Bologna smazza 27 assistenze!