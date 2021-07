Michele Ruzzier , la Virtus sposta il mirino sulla punta di diamante da inserire nel reparto esterni, una combo-guard che possa formare una coppia di assoluta qualità con Milos Teodosic nella rinnovata caccia alla qualificazione all’Eurolega passando Brad Wanamaker, esterno svezzato in Italia da Forlì e Pistoia prima di una lunga carriera che lo ha visto protagonista sui parquet d’Eurolega e della NBA. Dopo gli ingaggi di e Kevin Hervey , la Virtus sposta il mirino sulla punta di diamante da inserire nel reparto esterni, una combo-guard che possa formare una coppia di assoluta qualità connella rinnovata caccia alla qualificazione all’Eurolega passando per la difficilissima conquista dell’Eurocup . Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli ultimi rumors vedrebbero le Vu Nere interessate a, esterno svezzato in Italia da Forlì e Pistoia prima di una lunga carriera che lo ha visto protagonista sui parquet d’Eurolega e della NBA.

Wanamaker, classe 1989, 191 cm per 95 kg, è reduce dalla sua terza stagione consecutiva oltreoceano, divisa tra Golden State Warriors e Charlotte Hornets: con la franchigia del North Carolina ha trovato più spazio nella seconda parte dell’anno, producendo 6.9 punti e 3.4 assist di media in 22 partite disputate. Il giocatore, free-agent, attenderà però di sondare le acque del mercato NBA: se non dovesse trovare una nuova franchigia, allora si riaprirebbe la strada per il ritorno nel Vecchio Continente.

Attenzione, però, perché la concorrenza sembra molto forte: il Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic, fresco degli ingaggi di Kevin Punter e Zach LeDay e pronto a lanciare l’assalto anche a Kostas Sloukas ed Ekpe Udoh, sarebbe interessato per la costruzione di una super-squadra candidata alla conquista dell’Eurocup.

