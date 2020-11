Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna 68-83

A cura di Davide Fumagalli. Con un gran secondo tempo e ancor di più un terrificante quarto periodo, la Segafredo Virtus Bologna sbanca il Taliercio piegando 83-68 l'Umana Reyer Venezia nel big match della sesta giornata di Serie A. I bianconeri centrano la quarta vittoria di fila considerando anche l'Eurocup e agganciano i lagunari a quota 8 punti in classifica: la formazione di Sasha Djordjevic, al terzo successo consecutivo in campionato contro la Reyer (3 su 3 per il coach serbo contro De Raffaele), costruisce il suo capolavoro nella ripresa, rimontando da -12 (52-40) e poi toccando anche il +19 nell'ultimo periodo (64-83): buona prova corale con 16 punti di Weems, 14 di Markovic, 12 di Tessitori e 11 di Teodosic, soprattutto spiccano i 14 rimbalzi offensivi, tutti dopo l'intervallo, e le 18 palle recuperate, 6 di Pajola. Venezia, senza l'infortunato Watt e con Daye a mezzo servizio, gioca un gran primo tempo, chiuso a +9, ma poi cede di schianto nel quarto periodo dove non segna per oltre 7': non bastano i 24 punti di un eccellente Tonut, troppo solo però, pesano le 23 palle perse e il deficit a rimbalzo nella ripresa (26 a 13 per Bologna).

Avvio di gara equilibrato al Taliercio, con la Reyer che si affida alle triple di Tonut e compagni, e la Virtus che risponde con Markovic e Weems andando in contropiede e sfruttando le palle perse degli avversari. E' un botta e risposta e alla prima pausa è vantaggio Bologna 21-20 con un parziale di 7-0 innescato da Teodosic. Nel secondo periodo prosegue l'equilibrio, poi si accende di nuovo Tonut che con due bombe fa 34-28, poco dopo alla festa partecipa anche Fotu e firma il +10 sul 40-30, punteggio che diventa 43-34 all'intervallo.

La gara sembra in controllo di Venezia che in avvio di ripresa arriva al massimo vantaggio sul +12, 52-40, dopo l'ennesimo canestro di Tonut. Inoltre la Segafredo perde Markovic per un infortunio al gomito destro e quindi sembra che tutto vada in direzione orogranata. Invece la Virtus alza l'intensità difensiva, Teodosic prende in mano la situazione e sono soprattutto Weems a Tessitori a firmare la rimonta: il centro toscano è scatenato, propizia il -4 e poi, dopo la tripla del -1 di Pajola, ruba palla a Tonut e vola in contropiede come una guardia per il canestro del sorpasso sul 61-60. Venezia ha una reazione e chiude il terzo periodo avanti 62-61 ma per la squadra di De Raffaele i segnali sono pessimi. E infatti nell'ultimo quarto l'Umana sparisce dal campo, colleziona palle perse in serie ed errori al tiro, e Bologna ne approfitta per scappare via coi canestri di Weems, Pajola e Ricci. Addirittura la Virtus tocca il +17 sul 79-62 con una clamorosa schiacciata di Hunter su assist di Milos, e soltanto dopo oltre 7' Venezia muove il punteggio salendo a 64 con una schiacciata di Vidmar. Il match ormai è chiuso, nel finale la Segafredo fa accademia, tocca il +19 e poi sigilla il punteggio sul definitivo 83-68.

La Virtus tornerà in campo mercoledì sera alle 20.30 in casa contro il Lietkabelis in Eurocup mentre in campionato giocherà sabato alle 20.30, sempre in casa, contro Brindisi. La Reyer Venezia giocherà sempre mercoledì 4 novembre in Eurocup ma alle 17 in Russia contro il temibile Unics Kazan mentre in Serie A avrà l'impegno contro la Virtus Roma domenica alle 16.30 al PalaLottomatica.

Umana Reyer Venezia : Mazzola 3, Chappell 9, Cerella, Casarin 1, Tonut 24, Daye 2, D'Ercole ne, Bramos 3, Vidmar 4, Stone 4, De Nicolao 9, Fotu 9. All. De Raffaele

: Mazzola 3, Chappell 9, Cerella, Casarin 1, Tonut 24, Daye 2, D'Ercole ne, Bramos 3, Vidmar 4, Stone 4, De Nicolao 9, Fotu 9. All. De Raffaele Virtus Segafredo Bologna: Pajola 7, Weems 16, Adams, Hunter 6, Ricci 6, Abass, Teodosic 11, Markovic 14, Gamble 9, Deri ne, Alibegovic 2, Tessitori 12. All. Djordjevic.

A|X Armani Exchange Milano - Dolomiti Energia Trentino 82-75

A cura di Marco Arcari. La corsa dell’Olimpia Milano in LBA non si arresta neppure davanti a molteplici assenze (gli infortunati Malcolm Delaney, Vlado Micov e Kevin Punter, cui si è aggiunto Riccardo Moraschini, positivo al COVID-19) e a un avversario capace di imbrigliarla per oltre 25’ di gara. Al Forum matura così il 6° successo consecutivo per i biancorossi di Ettore Messina, che spezzano le resistenze della Dolomiti Energia Trentino con un parziale di 13-0 e una difesa impressionante nei primi 4’ dell’ultimo quarto. Partono decisamente meglio i padroni di casa, capaci di sfruttare al meglio gli assist di Sergio Rodriguez e il lavoro offensivo di Michael Roll, il quale è autore di 5 dei 10 punti di Milano (10-2), prima del timeout richiesto da coach Brienza. Roll è letteralmente on-fire dalla distanza e, da solo, doppia gli avversari in termini di produzione offensiva (8-4), mentre JaCorey Williams, l’unico giocatore ospite davvero performante (8 punti nella frazione), lancia e conclude il break (2-8) con cui la Dolomiti Energia rientra in gara (15-12 all’8’) e costringe coach Messina al minuto di sospensione. Gli ingressi di Zach LeDay e Kyle Hines ridanno un po’ di smalto all’attacco dei padroni di casa, capaci così di riprendere un buon margine (19-12) al termine del 1° quarto.

Toto Forray, alla 423ª presenza con la maglia di Trento, diventa il go-to-guy dei bianconeri in apertura di 2° periodo e, con 5 punti, riporta le distanze a un solo possesso (20-17). Victor Sanders viene espulso al 12’ di gioco, per somma di falli tecnico e antisportivo, complicando ulteriormente la situazione delle rotazioni a disposizione di coach Brienza. Milano coglie la palla al balzo, realizza un parziale di 4-0 e sembra poter riprendere in mano le redini della gara, ma non ha fatto i conti col solito Williams. Il centro della Dolomiti Energia continua a spadroneggiare nel pitturato dell’AX Armani Exchange, rimettendo tutto in parità (27-27) a metà 2° quarto. Una tripla di Gary Browne frutta il primo vantaggio di serata per gli ospiti (29-30) ed è solo l’inizio dello show offensivo del numero 9 bianconero. Browne infatti prima piazza 10 punti personali e poi arma la mano di Jeremy Morgan per le triple che consentono a Trento di chiudere avanti il 1° tempo (41-44) e coronare un parziale complessivo di 22-32 nel 2° quarto. Milano deve ringraziare l’eterno “Chacho” (8 nel quarto), capace di rimediare individualmente a un attacco che fatica molto.

Shavon Shields inaugura la ripresa decidendo di attaccare sistematicamente il ferro avversario e di diventare principale terminale offensivo biancorosso, ma l’Olimpia sbaglia troppo al tiro da oltre l’arco dei 6.75 e inanella anche una serie di turnovers che impedisce di ridurre il ritardo (47-51 al 25’). I padroni di casa scommettono fin troppo sulle doti balistiche di Luke Maye (per la verità molto opaco nella prima metà di gara), e rimangono a contatto solamente grazie ai tiri liberi (6/8 nel quarto). La Dolomiti Energia sfrutta invece le transizioni di Kelvin Martin e la presenza, stavolta difensiva, di Williams, chiudendo così in vantaggio (60-62) anche al 30’ di gioco. L’AX piazza un 13-0, caratterizzato soprattutto dalle bombe di Roll, e vola sul +11 (73-62) dopo 4’ dall’inizio dell’ultima frazione dei regolamentari. Il break incassato, unito all’aumentare dei turnovers e agli errori commessi dai tiratori piazzati negli angoli, condannano Trento. Rodriguez, devastante in qualsiasi pick&roll, sfrutta al meglio il tempo restante per trovare la doppia-doppia (10 punti e 12 assist), mentre Shields arriva a quota 24 punti (9/11 su azione). MVP però è Roll (19, con 5/8 da 3), fondamentale nel realizzare quei canestri che spezzano le ultime resistenze bianconere. A Trento non basta il dominio a rimbalzo di Williams (15+15), né la doppia-doppia di Maye (15 e 10 rimbalzi).

Milano : LeDay 10, Moretti, Roll 19, Rodriguez 10, Tarczewski 1, Biligha, Cinciarini 1, Shields 24, Brooks 3, Hines 9, Datome 5. All. Messina

: LeDay 10, Moretti, Roll 19, Rodriguez 10, Tarczewski 1, Biligha, Cinciarini 1, Shields 24, Brooks 3, Hines 9, Datome 5. All. Messina Trento: Martin 8, Conti, Browne 18, Forray 9, Sanders, Morgan 10, Williams 15, Ladurner, Lechthaler n.e., Maye 15. All. Buscaglia.

