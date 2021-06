Nonostantee la sceltamantiene la stessadelle prime due partite della serie, continuando ad asfissiare l'Olimpia oltre l'arco (percentuali ancora in picchiata verso un tristissimo, 1/10 nell'intera ripresa) e a schermare l'area contro quel poco che Milano può proporre vicino a canestro, considerando lo scarso impatto dello scongelato(0 punti in 11' e -18 di plus/minus), l'involuzione ormai cronica die le difficoltà dinel crearsi le sue classiche soluzioni in avvicinamento dal mid-range (14 con 5/14 dal campo).(peggior dato stagionale per l'Olimpia) sono l'esaltazione più grande della forza collettiva di una squadra arrivata all'appuntamento decisivo della stagionea quella di un'avversaria visibilmente logora dopo la lunghissima ed estenuante campagna in Eurolega, terminata soltanto dieci giorni fa con il terzo posto di Colonia