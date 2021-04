Virtus Segafredo Bologna - Allianz Pallacanestro Trieste 81-67

4° successo consecutivo in Serie A per la Virtus Segafredo Bologna. Nonostante le assenze importanti – out, per scelta tecnica, Marco Belinelli, Vince Hunter, Stefan Markovic e Milos Teodosic – la squadra di coach Djordjevic surclassa Trieste con una grande difesa e una pallacanestro corale in cui spiccano le "seconde linee stagionali", sempre che tali si possano definire fior fiori di giocatori. Milton Doyle inizia fortissimo, con 6 punti personali in un avvio che vede la Virtus Bologna incassare un parziale di 2-10 in meno di 3'. Alessandro Pajola si cala perfettamente nelle vesti di vice-Teodosic, ingaggiando un bel duello a distanza con Matteo Da Ros, ma sono le giocate di Amedeo Tessitori a valere il definitivo aggancio (15-15). Josh Adams (7 nel 1° quarto) è il giocatore che sembra spezzare definitivamente gli equilibri, forte di un atletismo senza eguali se rapportato ai mezzi fisici, per il 23-18 al 10' di gara.

Linea di fondo e super-schiacciata per Josh Adams

La difesa bianconera comincia a fare la differenza, stringendo in modo encomiabile le proprie maglie, mentre Awudu Abass si carica sulle spalle tutta la fase offensiva e, con 8 punti in fila, lancia la fuga della Segafredo (35-25) a metà 2° quarto. L’Allianz non riesce più a correre in transizione e a sfruttare le doti di DeVonte Upson nel pitturato avversario, anche perché Julian Gamble è un totem invalicabile e i compagni collassano bene in area, e così a metà gara la Virtus è sempre in totale controllo (40-31). Juan Manuel Fernandez apre la ripresa sbloccandosi dopo uno 0/4 al tiro insolito per i suoi standard, ma le V-Nere continuano a chiudere benissimo l’area. Trieste getta al vento troppi possessi e coach Dalmasson non può nemmeno trovare qualche jolly dalla panchina.

Nel finale di 3° quarto ci prova allora Tommaso Laquintana a ridare un senso a una sfida che, fino a quel momento, sembrava averne ben poco. Il mini-break del play ex-Brescia (4-0) vale solamente però il -8 al 30’ di gioco (56-48). Abass ritorna protagonista nell’ultimo periodo, con un 5-0 personale che lancia definitivamente la Virtus Bologna verso il successo (64-51 al 33’). Nel tempo restante, Adams ricomincia a mettere a ferro e fuoco la difesa biancorossa, mentre l’Allianz trova le triple di Mike Henry in un ormai puro e totale garbage-time. Abass MVP (17 e 4 assist), Adams a ruota (16 con 6 assist). K.o. pesante per Trieste, complici i risultati delle altre sfide di giornata: adesso sono solo 2 i punti di vantaggio sul duo Pesaro-Trento e proprio mercoledì la squadra biancorossa farà visita al BLM Group, parquet della Dolomiti Energia, per uno scontro diretto con vista Playoffs.

Virtus Bologna : Tessitori 8, Deri 2, Pajola 5, Alibegovic 7, Ricci 3, Adams 16, Hunter n.e., Weems 9, Nikolic 8, Gamble 6, Abass 17. All. Djordjevic.

: Tessitori 8, Deri 2, Pajola 5, Alibegovic 7, Ricci 3, Adams 16, Hunter n.e., Weems 9, Nikolic 8, Gamble 6, Abass 17. All. Djordjevic. Trieste: Coronica, Upson 4, Fernandez 5, Laquintana 8, Delia 1, Henry 15, Cavaliero n.e., Da Ros 11, Grazulis 2, Doyle 12, Alviti 9. All. Dalmasson.

Happy Casa Brindisi - AX Armani Exchange Milano 80-71

Di Daniele Fantini. A breve il report completo...

Brindisi :

: Milano:

