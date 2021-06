Il 3-0 con cuihanno piegato rispettivamente Umana Reyer Venezia Happy Casa Brindisi nelle due serie di semifinali ha permesso di anticipare la data di partenza delle LBA Finals ed evitare così ilprevisto in fase di programmazione iniziale. La sfida tra le due società più blasonate d'Italia si aprirà cosìproseguendo a giorni alterni, con termine ultimo possibile per la chiusura fissato a, data dell'eventuale gara-7. Tutte le partite tra Olimpia e Virtus saranno trasmessee in LIVE-Streaming su Eurosport Player