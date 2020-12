Basket

Basket, Serie A: Leonardo Totè MVP contro Pesaro: che schiacciatone in serie!

Dopo 6 k.o. consecutivi, la Fortitudo Lavoropiù Bologna ritrova il successo in LBA e lo deve, soprattutto, a Leonardo Totè. Il giovane centro, peraltro uno dei tanti ex di turno, è devastante nell'ultimo quarto e spezza gli equilibri con schiacciatone decisive. Alla fine per Totè 15 punti (11 nel 4° quarto).

