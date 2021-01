Basket

Basket, Serie A: Marcus Lee è un califfo a centro area, che stoppate!

Delle doti atletiche di Marcus Lee c'è poco da aggiungere: non solo in attacco, anche in difesa è un totem nei pressi del ferro, contro di lui non si tira e i giocatori della Virtus si beccano un paio di stoppate.

00:00:50, 3 Visualizzazioni, un' ora fa