Basket, Serie A: Markovic con una tripla decisiva per vincere gara 1

Giocata da campione vero quella di Stefan Markovic che, con Milano in piena rimonta e arrivata a -2, insacca una tripla siderale per rimettere 5 punti di divario e lanciare la Virtus Bologna verso la vittoria in gara 1.

00:00:29, Ieri A 21:31