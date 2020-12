Di Marco Arcari . Dopo 5 k.o. casalinghi consecutivi , la Virtus Segafredo Bologna ritrova il successo e lo fa in modo spettacolare. Alla Segafredo Arena le V-Nere schiantano infatti Pesaro con una prova di squadra incredibile a 360° , centrando peraltro la matematica qualificazione alle F8 di Coppa Italia. Benissimo anche nei singoli, con Stefan Markovic che flirta con la tripla-doppia (15 punti con 5/7 da 3, 7 rimbalzi e 9 assist) e Marco Belinelli che si fa apprezzare anche come sublime assistman , oltre che come solito e impressionante realizzatore. Lo stesso Belinelli è autore della 17ª tripla bianconera (Ricci realizzerà la 18ª ), nuovo record societario in Serie A per la Virtus, che ne aveva segnate 16 in ben 4 sfide di campionato. Inizio show della coppia serba Markovic-Teodosic , capace di realizzare 3 bombe in fila e di scambiarsi vicendevolmente anche gli assist ( 11-4 dopo neanche 3’ ). Nei primi minuti Pesaro dalla distanza non ci prende invece mai e, pur lavorando molto bene a rimbalzo offensivo, specie col solito Tyler Cain a fare legna sotto canestro, viene doppiata al 6’ di gara (16-8).

Justin Robinson decide allora di prendere in mano le redini della sfida, cominciando a inanellare canestri e assist illuminanti per qualsiasi compagno. Matteo Tambone approfitta appieno del gran lavoro del compagno e piazza uno 0-9 personale che ribalta il punteggio (18-20) e costringe la panchina delle V-Nere al timeout. L’ingresso di Marco Belinelli ridà un po’ di smalto all’attacco di casa, ma è soprattutto Josh Adams protagonista nel finale di frazione (22-22). Simone Zanotti è in fiducia totale, maturata nella grandissima prova contro Trieste di domenica scorsa, e diventa il principale terminale offensivo biancorosso. Adams risponde con 2 bombe consecutive e il bellissimo testa a testa prosegue senza sosta. Le triple degli esterni (5/6 in 8’ del 2° quarto) tengono avanti la Virtus, ma è Belinelli a spezzare gli equilibri con grandissime giocate in serie (49-41) a meno di 2’ dall’intervallo. La difesa bianconera è spesso e volentieri invalicabile, mentre Kyle Weems trova perfino il buzzer con cui le 2 squadre tornano negli spogliatoi sul 52-44.

La Carpegna Prosciutto inaugura la ripresa con un mini-break (0-5) e ritrova Carlos Delfino, sempre fondamentale come collante di entrambe le fasi ma nel 1° tempo impreciso al tiro (56-52 al 23’). Ritmi elevati e palle perse caratterizzano in parte il 3° quarto, mentre Henri Drell si conferma in netta crescita e riesce a mettere finalmente in mostra tutto il suo talento. Teodosic risponde con un 5-0 personale, ma è il gioco da 3 punti di Julyan Gamble che lancia Bologna sul primo vantaggio in doppia cifra (66-54 al 27’). Le percentuali degli ospiti calano sensibilmente (5/20 dal campo nella frazione), mentre Robinson va un po’ in debito d’ossigeno a causa del sovrautilizzo (ecco dove maturano tante delle 6 perse biancorosse). Belinelli invece non fa sconti e spara la bomba del 75-57. La squadra di coach Repesa non imbarca però, trovando anzi un buon avvio di ultimo quarto grazie al solito Robinson e alla versatilità di Marko Filipovity (77-65 al 33’). Markovic è però in una serata di grazia, replica con un 5-0 e in nemmeno 30’’ è di nuovo +17 per le V-Nere. Giampaolo Ricci fa 2/2 da oltre l’arco dei 6.75 in rapida successione e a metà 4° quarto il match è sostanzialmente chiuso (89-67). Nei minuti restanti Drell certifica la sua miglior prova stagionale in LBA (14 punti e 3 rimbalzi), mentre Ricci mette in piedi un più che discreto show balistico. Altra grande gara per Robinson (15 punti e 8 assist, con anche 4 recuperi). Per i bianconeri l'unica apprensione è rappresentata dall'infortunio subito da Amedeo Tessitori, al quale si è girata la caviglia sinistra dopo una lotta nel pitturato di Pesaro durante il 1° tempo.