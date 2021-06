Basket

Basket, Serie A: Markovic e Pajola insaccano due triple pesantissime

Non sono due specialisti ma hanno gli attributi per segnare da fuori quando conta! Stefan Markovic e Alessandro Pajola insaccano due bombe pesantissime per lanciare la Virtus Bologna da +1 a +7 nel quarto periodo.

00:00:47, 16 minuti fa