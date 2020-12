Basket

Basket, Serie A: Matteo Imbrò, assist in caduta per la schiacciata di Mekowulu

Gran giocata di equilibrio e coordinazione per Matteo Imbrò nella partita persa dalla sua De'Longhi Treviso sul campo del Banco di Sardegna Sassari: si inventa un assist miracoloso in caduta per servire la schiacciata di Christian Mekowulu.

00:00:30, 33 Visualizzazioni, 16 ore fa