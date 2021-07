Matteo Spagnolo è destinato a diventare un asse portante del Real Madrid del futuro. Ma, per il momento, il suo percorso di crescita proseguirà in Italia, con la canotta della Vanoli Cremona, dove potrà avere spazio in un campionato di livello per fare tanta esperienza sul campo.

Paolo Galbiati, che lo ha seguito all'interno dello staff tecnico di Meo Sacchetti durante il percorso di avvicinamento al torneo preolimpico di Belgrado: Spagnolo è stato A Cremona ritroverà coach, che lo ha seguito all'interno dello staff tecnico di Meo Sacchetti durante il percorso di avvicinamento al: Spagnolo è stato uno degli ultimi tagli per la definizione del roster che ha conquistato sul campo il pass per i Giochi di Tokyo.

Secondo quanto riportato da Sportando, l'accordo tra Real Madrid e Cremona è di prestito per una stagione. Manca soltanto l'ufficialità che sarà comunicata a breve.

