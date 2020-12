Basket

Basket, Serie A: Michael Roll on-fire: le 4 triple in fila che affondano Sassari

Michael Roll spara quattro triple consecutive in apertura di quarto periodo per spaccare la partita vinta dall'AX Armani Exchange Milano sul Banco di Sardegna Sassari per 102-86. Roll sarà MVP con 22 punti e 5/7 da tre complessivo.

