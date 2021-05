L'AX Armani Exchange Milano, già sicura del primo posto in classifica, onora la partita nonostante l'ampio turnover (out i grandi veterani Gigi Datome, Sergio Rodriguez, Kyle Hines e Malcolm Delaney) e piega la Vanoli Cremona 74-66 togliendo alla squadra di coach Galbiati le ultime speranze per raggiungere una epica qualificazione alla post-season: Kevin Punter guida la capolista con 13 punti, seguono a 12 Kaleb Tarczewski, Paul Biligha e Shavon Shields. Per Cremona, con rotazioni ristrette a soli sette effettivi, non servono i 15 a testa per Jarvis Williams e Peppe Poeta.

La Happy Casa Brindisi difende il secondo posto tornando al successo dopo tre sconfitte consecutive e i pesanti problemi per il grosso focolaio di coronavirus: battuta in maniera netta e agevole la Openjobmetis Varese 108-84 con 21 punti di Darius Thompson, 17 di D'Angelo Harris (che chiude come top-scorer del campionato) e 14 per James Bell e Raphael Gaspardo, uno degli ultimi a negativizzarsi. Per Varese, 16 di Luis Scola e 14 di Toney Dougals e Michele Ruzzier.

Il successo di Brindisi rende ininfluente il risultato della Virtus Segafredo Bologna, che chiude al terzo posto la regular-season nonostante il ko casalingo per 91-83 contro la Dolomiti Energia Trento, capace, a sua volta, di rafforzare il suo ingresso ai playoff come testa di serie #8 del tabellone, destinata a incrociare l'Olimpia Milano (record di 1-1 in stagione). Gary Browne trascina l'Aquila con una prestazione monstre da 26 punti e 9 assist, seguito dai 20 di Jarvis Williams e dai 18 con 10 rimbalzi di Luke Maye. La Virtus ne ha 22 da Marco Belinelli, 15 con 11 assist (di cui uno spettacolare con palla fatta passare attorno a Ladurner) da Milos Teodosic, e 13 con 9 rimbalzi da Julian Gamble.

Magia di Teodosic: assist con palla fatta passare attorno all'avversario

L'Umana Reyer Venezia passa in trasferta contro la UnaHotels Reggio Emilia 71-65 e sale al quarto posto in classifica scavalcando il Banco di Sardegna Sassari, ko 106-101 contro la già retrocessa Acqua San Bernardo Cantù. La Reyer, che controlla la partita con scarti molto più ampi rispetto al +6 conclusivo, si gode i 20 punti di Austin Daye, i 12 di Jeremy Chappell e i 10 di Andrea De Nicolao, mentre per la Reggiana non servono i 14 di Frank Elegar e gli 11 di Brynton Lemar. Come detto, la Dinamo cade a Desio perdendo anche il vantaggio del fattore campo nella serie contro la stessa Venezia: inutili i 25 punti di Marco Spissu e i 16 di Kaspar Treier, mentre Cantù vola con una prestazione stratosferica da 43 punti di Frank Gaines.

L'Allianz Trieste difende il settimo posto superando in rimonta la Fortitudo Lavoropiù Bologna 88-82 con 22 punti di Mike Henry, 14 di Andreis Grazulis e 12 di Marcos Delia. Alla Effe, che ha già salutato Leonardo Totè, preso da Bilbao per i playoff ACB, non bastano i 21 di Adrian Banks e i 18 di Pietro Aradori. Chiude il quadro della giornata il successo interno in volata della Germani Brescia sulla Carpegna Prosciutto Pesaro per 86-84, unica partita senza implicazioni nello scacchiere dei playoff. Exploit di Giordano Bortolani, autore di 24 punti, cui fanno eco i 19 di Tyler Kalinoski. Per la Vuelle ce ne sono 16 di Marko Filipovity e 13 di Justin Robinson.

