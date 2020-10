Allianz Pallacanestro Trieste - AX Armani Exchange Milano 65-87

A cura di Davide Fumagalli. Le fatiche di Eurolega non frenano l'AX Armani Exchange Milano che resta imbattuta anche in campionato grazie alla larga vittoria per 87-65 all'Allianz Dome contro Trieste nella sfida tra formazioni ancora senza sconfitte in Serie A. L'Olimpia, senza Delaney per turnover oltre a Punter e Micov infortunati, domina praticamente dall'inizio alla fine toccando il +21 già nel secondo periodo e poi chiudendo la pratica dopo l'intervallo: la formazione di Ettore Messina chiude con un terrificante 13 su 24 da tre e ha 18 punti, 14 rimbalzi e 32 di valutazione di un Zach Leday totalmente immarcabile; bene anche Datome e Shields, 13 punti. Per l'Allianz arriva il primo ko ma, anche per i problemi di infortuni, era impossibile pensare di fare meglio contro una corazzata comel'AX Armani Exchange: buone prove di Doyle, 17 punti, Alviti, 13, e Upson, 11 punti.

Il Chacho Rodriguez è un mago: assist tra le gambe per Shields

La gara dell'Allianz Dome prende subito la direzione dell'Olimpia: Leday, Shields e Roll firmano il +10 sul 16-6, poi entra Gigi Datome e stampa 7 punti consecutivi per il 26-10! Nel secondo quarto l'AX Armani Exchange continua a premere, Datome, Tarczewski e Shields segnano a ripetizione, poi Rodriguez mette la bomba del +21 sul 39-18. Sembra già finita ma Trieste ha una bella reazione, approfitta del rilassamento di Milano che non segna letteralmente più e rimonta fino al - 8 (33-41) trascinata da Grazulis e Laquintana. L'Olimpia non perde però la bussola e i soliti Leday e Datome firmano il 45-36 con cui si va all'intervallo.

Il coast-to-coast secondo Leday: Rubata, contropiede e canestro allo scadere

Nella ripresa invece non c'è proprio storia, Brooks e Shields segnano dall'arco, Leday infila il jumper del +20, Moraschini converte 5 punti in fila e al 30' ancora l'indemoniato Leday ruba palla, si invola e realizza sulla sirena per il +24, 69-45. L'ultimo periodo è poco più di un allenamento, Messina dà spazio anche a Moretti e Biligha, ma a dominare è sempre Leday che rimpingua il suo personale tabellino portando Milano fino al +27 (78-51). Il finale è 87-65 e l'AX Armani Exchange può godersi la vetta della classifica da imbattuta. Per Trieste uno stop preventivato che non toglie nulla al suo positivo avvio di stagione.

Dalle parti di Jeff Brooks non si passa: cancellato Grazulis

Nel prossimo turno, domenica 18 ottobre, Milano giocherà in casa contro la Virtus Roma alle 17.30 mentre Trieste avrà il posticipo delle 20.45 a Brescia; prima l'Olimpia avrà il doppio turno di Eurolega, mercoledì al Pireo con l'Olympiacos e venerdì sera in casa contro il Real Madrid.

Trieste : Da Ros, Doyle 17, Coronica, Upson 11, Arnaldo, Mussini 2, Grazulis 8, Alviti 13, Laquintana 5, Fernandez 9. All. Dalmasson.

: Da Ros, Doyle 17, Coronica, Upson 11, Arnaldo, Mussini 2, Grazulis 8, Alviti 13, Laquintana 5, Fernandez 9. All. Dalmasson. Milano: Moretti 5, Brooks 5, Biligha, Leday 18, Cinciarini 6, Roll 5, Hines 5, Moraschini 8, Rodriguez 3, Datome 13, Shields 13, Tarczewski 6. All. Messina.

Virtus Roma - Banco di Sardegna Sassari 72-92

Di Daniele Fantini. Dopo la sconfitta interna dello scorso weekend con Trieste, il Banco di Sardegna Sassari si rimette in carreggiata passando in scioltezza al PalaEur per 92-72 e rifilando il secondo ko consecutivo a una Virtus con l'infermeria sempre più affollata. Al lungodegente Chris Evans e Anthony Beane, out per qualche problema sofferto in settimana, si aggiungono anche Gerald Robinson (caviglia) e Dario Hunt, uscito alla metà del terzo periodo dopo una brutta ricaduta a rimbalzo e mai più rientrato. Con un assetto sinistramente simile a quello della fase a gironi di Supercoppa, Roma non ha la qualità e la potenza di fuoco necessaria per reggere il confronto con una Dinamo capace di esprimere un'ottima pallacanestro varia e corale, e il -20 finale è quasi scontato.

Finita stranamente fuori giri contro Trieste, la squadra di coach Gianmarco Pozzecco ricomincia dalle basi: pallone servito con ripetizione in area per le giocate in post-basso di Miro Bilan (15+9 rimbalzi) e Jason Burnell (5+8) per costruire il primo break, e allungo definitivo con le triple che fioccano in quantità industriale sui ribaltamenti di lato e in situazioni di transizione, dove Roma fatica ad accoppiarsi con i tiratori (15/33 di squadra). Marco Spissu gestisce l'attacco in maniera brillante (19 punti, 4 assist, 5/7 dall'arco), ben spalleggiato da Vasa Pusica (14), e sorprende la prestazione di grande sostanza dalla panchina di Kaspar Treier, in grado di fornire energia, fisicità e un gioco all-around di buonissime letture che lo porta a chiudere con 15 punti, tre triple e 7 rimbalzi catturati.

La partita vera dura poco più che un quarto, il tempo necessario al Banco per rispondere alla sfuriata iniziale di Jamil Wilson, spegnere con una buona difesa le velleità di una Virtus con basso volume di fuoco e amministrare senza patemi un finale che scorre via liscio come l'olio. Al netto dei mezzi a disposizione, Roma mostra comunque carattere e orgoglio per non affondare nella ripresa, spinta sul piano emotivo da un Tommaso Baldasso indomito: chiuderà con 29 punti e 8 assist, suoi massimi in carriera. Promettente anche il secondo tempo di Riccardo Cervi, capace di resettarsi dopo una prima metà di gara complicata: i duelli in post-basso con Bilan finiscono per premiarlo e portarlo a mettere a referto 10 punti senza errori al tiro. Evanescente, invece, Jamil Wilson: partito fortissimo con i primi 8 punti di squadra, sparisce poi malamente dai radar prima di un paio di squilli nel finale (15+10 rimbalzi).

Roma : Campogrande 9, Wilson 15, Hunt 2, Robinson 3, Baldasso 29, Farley 2, Telesca ne, Beane ne, Biordi ne, Hadzic 2, Cervi 10. All. Bucchi

: Campogrande 9, Wilson 15, Hunt 2, Robinson 3, Baldasso 29, Farley 2, Telesca ne, Beane ne, Biordi ne, Hadzic 2, Cervi 10. All. Bucchi Sassari: Spissu 19, Treier 15, Pusica 14, Gandini 4, Kruslin 9, Bilan 15, Re, Devecchi ne, Burnell 5, Bendzius 8, Gentile 3, Tillman ne. All. Pozzecco

Umana Reyer Venezia - Carpegna Prosciutto Pesaro 72-90

Venezia: Fotu 11, Bramos 3, Tonut 17, Daye 8, De Nicolao 8, Stone, Cerella 2, Casarin 4, D'Ercole ne, Mazzola, Watt 14, Chappell 5. All. De Raffaele.

Pesaro: Filloy 11, Filipovity 23, Robinson 9, Cain 11, Massenat 22, Drell 5, Zanotti 3, Calbini, Basso, Serpilli, Tambone 6, Delfino ne. All. Repesa.

