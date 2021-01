UNAHOTELS Reggio Emilia-Banco di Sardegna Sassari 78-85 d.1t.s.

Di Marco Arcari. Il Banco di Sardegna Sassari espugna la Unipol Arena dopo un supplementare, e nonostante la coriacea resistenza della UNAHOTELS Reggio Emilia, centrando così anche la qualificazione matematica alle prossime Final Eight di Coppa Italia. Brandon Taylor mette perfettamente in ritmo la coppia Baldi Rossi-Bostic e così Reggio Emilia inizia con 3/3 da oltre l’arco dei 6.75. Sassari sfrutta invece fin da subito transizioni veloci e trova in Jason Burnell il principale punto di riferimento in entrambe le fasi di gioco (11-12 a metà 1° quarto). Le percentuali biancorosse calano tremendamente (1/9 da 3 dopo la grandinata iniziale), eppure Joshua Bostic è assoluto protagonista del 7-0 che rilancia i padroni di casa e gli permette di chiudere avanti la frazione (23-21). Justin Tillman sembra ancora un pesce fuor d’acqua nel sistema del Banco di Sardegna, mentre Taylor non riesce a mettersi in ritmo a livello personale, dopo aver assistito al meglio i compagni.

Frank Elegar devasta il ferro avversario col tap-in schiacciato

La UNAHOTELS perde Justin Johnson per un infortunio al ginocchio destro a metà 2° periodo, ma tiene comunque in mano le redini del match. La squadra di coach Pozzecco tenta allora l’assalto con uno 0-6 firmato Kruslin-Spissu (29-32 al 17’), ma Taylor finalmente si sblocca da oltre l’arco e risponde con un 6-0 personale. Le difese hanno spesso e volentieri la meglio su attacchi comunque poco spettacolari e produttivi, ma Taylor ha ormai scaldato la mano e trascina la squadra di coach Martino al 37-34 con cui si chiude il 1° tempo. Miro Bilan continua a litigare coi tiri liberi anche in apertura di ripresa, rimanendo però fondamentale nell’attacco biancoblu (in termini di blocchi, spaziature e idee palla in mano). Sassari ritrova anche Eimantas Bendzius, ma le eccessive palle perse generano veloci contropiedi avversari e impediscono l’aggancio (47-44 al 26’).

Incredibile buzzer di Joshua Bostic contro Sassari

Bilan prosegue comunque nel risultare rebus irrisolvibile per la difesa di casa, conquistando i viaggi in lunetta che coronano lo 0-6 e il sorpasso (49-50). Tomas Kyzlink diventa l’unico terminale offensivo di Reggio Emilia, ma ormai l’inerzia sembra passata nelle mani degli ospiti (54-56 a fine 3° quarto). Il match diventa incredibilmente frammentato, a causa di una serie di falli in attacco (blocchi in movimento) e turnovers, ma la squadra di coach Martino beneficia di 2 triple consecutive (Bostic e Baldi Rossi) per rimettere la testa avanti (60-58) a 7’ dalla sirena. Il Banco di Sardegna conquista tantissimi rimbalzi offensivi, ma Bilan vanifica molti extra-possessi sbagliando liberi su liberi e al 37’ è perfetta parità (63-63). Tocca allora a Marco Spissu realizzare lo 0-5 che sembra dare la spallata decisiva ai fini del risultato. È però solo un’illusione, perché nel concitato finale Bostic s’inventa la triplona che vale il 73 pari e l’overtime. Baldi Rossi ritorna protagonista, realizzando un 4-0 importantissimo (77-77 al 43’), ma Reggio Emilia non ha più energie nel momento decisivo. Bendzius e Gentile puniscono con ottime giocate e chiudono la sfida. MVP Bilan, autore di una sontuosa doppia-doppia (22+14), mentre Burnell chiude con 15+9. Ai biancorossi non bastano Taylor (18 e 10 assist) e Baldi Rossi (19).

: Bostic 13, Candi 3, Baldi Rossi 19, Porfilio n.e., Taylor 18, Giannini n.e., Elegar 4, Besozzi n.e., Johnson 2, Bonacini, Diouf 5, Kyzlink 14. All. Martino. Sassari: Spissu 12, Bilan 22, Treier 2, Kruslin 6, Devecchi n.e., Katic 2, Re n.e., Burnell 15, Bendzius 15, Gandini n.e., Gentile 9, Tillman 2. All. Pozzecco.

* * *

De' Longhi Treviso Basket-Umana Reyer Venezia 86-88

A cura di Davide Fumagalli. Immediato riscatto per l'Umana Reyer Venezia che si mette alle spalle il ko di Bologna con la Fortitudo e vince al PalaVerde un vibrante derby contro la De'Longhi Treviso valido per la 14esima giornata di Serie A. La squadra di Walter De Raffaele non brilla ma centra il terzo successo nelle ultime quattro gare e resta in piena corsa per un posto alle Final Eight di Coppa Italia ad un turno dal termine del girone d'andata: decisivo Stefano Tonut che segna 21 punti nel solo primo tempo e chiude con 27, suo massimo in carriera, con anche il canestro che sostanzialmente chiude i giochi sull'84-81! Bene anche Watt, 15, mentre Austin Daye segna 11 punti ma alterna giocate importanti ad errori piuttosto banali per uno del suo livello. Per Treviso invece è la seconda sconfitta di fila, la terza nelle ultime quattro gare, e significa dire addio ai sogni di Final Eight dato che la squadra di Menetti resta ferma a 12 punti e la prossima settimana avrà il turno di riposo: non bastano i 18 punti di Mekowulu, i 15 di Sokolowski e i 13 di Russell, pesano la giornataccia di Logan (10 punti ma 3 su 13 al tiro) e il break di 14-0 patito in avvio di ultimo periodo.

Mitchell Watt con la gran schiacciata rovesciata

La gara del PalaVerde vive di fiammate per l'una e per l'altra squadra, fin dall'inizio. Treviso si porta sull'11-6, poi 9-0 Reyer per il 15-11, e Venezia che allarga la forbice fino a +9 sul 28-19, che alla prima pausa diventa 22-28 per la tripla di Logan. Nel secondo quarto la squadra di Menetti piazza un 11-0 con Russell e il buon impatto di Imbrò, e scappa fino a +5 sul 39-34; Venezia però non ci sta, risponde con un sontuoso Tonut, pareggia sul 42-42, poi all'intervallo è 49-48 per i padroni di casa, con Stefano già a 21 punti nelle fila orogranata. La ripresa è molto equilibrata, Tonut segna altri due canestri, poi però la De'Longhi apre il fuoco dall'arco, Sokolowski, Carroll e Mekowulu segnano da tre e arriva il +8 sul 71-63.

Coast to coast e schiacciata a due mani per Akele

Sembra l'allungo buono e invece Venezia piazza un break di 14-0 in avvio di ultimo quarto con gli scatenati Bramos, Stone e Daye, e arriva fino al +6 sul 77-71! La De'Longhi impiega 4' per sbloccarsi ma poi trova canestri con Akele e Logan per il -2, poi Russell pareggia sull'80-80. A quel punto sale di nuovo in cattedra Tonut per il 84-81 (career high a 27 nel frattempo), poi Daye segna due liberi ed è 87-82. Finita? Manco per sogno. Sul +3 Daye commette un ingenuo fallo in attacco restituendo palla a Treviso che però, con 11" sul cronometro, inspiegabilmente non tira da tre, segna da due, lascia poco più di un secondo da giocare ma di fatto segna un autogol e consegna il successo alla Reyer.

Imboscata, furto e schiacciata a due mani per Logan

Nel prossimo turno, ultimo di andata della Serie A, Treviso avrà il turno di riposo mentre la Reyer Venezia giocherà in posticipo al Taliercio contro Reggio Emilia, una sfida probabilmente decisiva per andare alle Final Eight di Coppa Italia.

: Piccin, Logan 10, Sokolowski 15, Chillo 9, Akele 6, Russell 13, Imbrò 8, Mekowulu 18, Carroll 5, Vildera 2. All. Menetti. Venezia: De Nicolao 5, Chappell 4, Vidmar 9, Watt 15, Bramos 7, Cerella ne, D'Ercole ne, Casarin 4, Stone 6, Daye 11, Tonut 27, Campogrande. All. De Raffaele.

* * *

AX Armani Exchange Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro 97-93

Di Daniele Fantini. Un quarto periodo difensivo di qualità eccelsa e una tripla inventata dal palleggio da Sergio Rodriguez a una trentina di secondi dalla sirena consegnano a Milano il primato matematico al termine del girone d'andata e scacciano i fantasmi della seconda sconfitta in campionato apparsi, in maniera più che concreta, in tre periodi molto sofferti in cui risalta l'ottima preparazione di una Pesaro scesa al Forum col coltello tra i denti per strappare, sul parquet più difficile del campionato, il pass per le FinalEight di Coppa Italia. Già, perché la Vuelle prende in mano in modo netto e brillante l'inerzia della partita in un secondo periodo giocato con splendide spaziature offensive unite a una difesa di squadra solida e concreta, capace di imbrigliare una Milano in difficoltà nel trovare ritmo e continuità con le larghe rotazioni sperimentate da coach Messina. Il 18-31 del secondo periodo che fissa il 39-49 all'intervallo lungo racconta l'ottimo impatto di Marko Filipovity (18 punti), la presenza in area di Tyler Cain (15+7 rimbalzi) e la regia accorta di Justin Robinson (15+8 assist), ottimo anche in marcatura su Rodriguez, cui si uniscono le difficoltà di un'Olimpia spenta nel tiro pesante (partenza con 1/8 prima dell'exploit vissuto nella ripresa per il 10/21 finale) e frenata da scarsa reattività e mobilità nella metacampo difensiva.

Carlos Delfino vede cose magiche: che assist per Filipovity

L'intervallo svolta la partita. Milano torna in campo con aggressività e fisicità da Eurolega, confezionando un parzialone di 13-3 per l'aggancio a quota 52 in soli tre giri di lancette, spinta dalla cattiveria agonistica di uno Zach LeDay energico e debordante (MVP di serata con 24 punti e 7 rimbalzi). Ma quando l'Olimpia sembra poter prendere definitivamente il controllo della partita, Pesaro risponde con una serie di magate dell'intramontabile Carlos Delfino (23 punti con 5 triple), che, quasi in solitaria, costruisce un contro-break lampo di 2-15 (54-67) condito da un fallo tecnico di pura frustrazione rifilato a Messina, mossa che fisserà il secondo punto di svolta del match.

Sergio Rodriguez fa volare Zach LeDay: alley-oop e schiacciata

Tornata nuovamente con le spalle al muro, l'Olimpia si riorganizza in maniera differente: quintetto piccolo e agile con Gigi Datome da 4 unito alla consistenza di Andrea Cinciarini e Riccardo Moraschini per imbastire un lungo periodo di zona 3-2 estesa a tutto campo. Il cambiamento tattico dà risultati immediati: Michael Roll rispolvera le magate di Sassari (11 punti, tre triple), mentre Datome (18 punti, 4/8 da due, 5/8 da tre), dopo aver riavvicinato nelle battute iniziali del terzo periodo, spara poi quattro triple in apertura di ultimo quarto per ribaltare nuovamente gli equilibri con un altro maxi-break di 17-4 (81-76). Ripreso il filo della partita, l'Olimpia gestisce un finale da batticuore affidandosi alla regia di un Sergio Rodriguez salito di colpi con il trascorrere dei minuti (13 punti, 8 assist) e alla serata all-around di Shavon Shields, determinante in attacco (22) tanto quanto in marcatura su Delfino e in aiuto a rimbalzo in un'altra giornata complicata dopo quella vissuta con il CSKA Mosca (30-27 il vantaggio per Pesaro, con 10 offensivi).

: Rodriguez 13, Punter 4, Shields 22, LeDay 24, Tarczewski 5; Roll 11, Cinciarini, Datome 18, Moretti, Biligha, Moraschini, Brooks. All.: Messina. Pesaro: J. Robinson 15, Tambone, Delfino 23, Filipovity 18, Cain 15; Filloy 5, Drell 4, Zanotti 6, G. Robinson 7. N.e.: Serpilli, Basso, Calbini. All.: Repesa.

* * *

Happy Casa Brindisi-Dolomiti Energia Trentino

in campo alle 19.00

* * *

Germani Brescia-Vanoli Basket Cremona

in campo alle 20.45

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

