Le strade dell'Olimpia e di Vlado Micov si separano dopo quattro anni. L'AX Armani Exchange Milano ha ufficializzato, tramite una nota pubblicata sul sito della società, l'addio al veterano serbo, arrivato in biancorosso nell'estate del 2017, all'inizio dell'esperienza di Simone Pianigiani in panchina, e capace di superare, con serietà e professionalità, la lunga serie di ricostruzioni della squadra nel corso degli anni.

Nell'ultima stagione, maledetta dagli infortuni (dal gomito alla caviglia) e dalla brutta esperienza con il coronavirus, Micov ha faticato a trovare ritmo e brillantezza, e, in un ruolo più defilato del consueto, ha prodotto le cifre peggiori della sua carriera milanese, chiudendo a 6.1 punti di media in Eurolega e 6.3 in campionato. Il Professore, com'è stato soprannominato per la sua sapienza cestistica enciclopedica, saluta con uno scudetto, tre Supercoppe, una Coppa Italia, l'esperienza dello scorso maggio alle Final Four di Colonia (le prime per Milano negli ultimi 29 anni) e il primo posto nella classifica marcatori dell'Olimpia nell'epoca dell'Eurolega moderna (secondo alle spalle di Bob McAdoo considerando anche la Coppa dei Campioni).

"Il suo posto nella storia della società è assicurato - recita una nota comparsa sul sito ufficiale del club -, ma oltre alle vittorie e alla qualità di pallacanestro esibita, Vlado Micov è stato quotidianamente, in campo e fuori, un modello di serietà, impegno e professionalità, il cui esempio resterà patrimonio dell’Olimpia".

36 anni lo scorso aprile, era ormai nell'aria in quel processo di svecchiamento del roster che ha portato, qualche giorno fa, Devon Hall e La separazione tra l'Olimpia e Micov,lo scorso aprile, era ormai nell'aria in quel processo di svecchiamento del roster che ha portato, qualche giorno fa, anche all'addio di Michael Roll . Milano si è già attivata sul mercato in maniera pesante nelle ultime due settimane, ingaggiando Davide Alviti Dinos Mitoglou , ma sono ancora tante le pedine da sistemare per finalizzare il nuovo scacchiere.

