UnaHotels Reggio Emilia-AX Armani Exchange Milano 71-87

Di Daniele Fantini. La difesa di Ettore Messina colpisce ancora. A una settimana di distanza dal trionfo in Supercoppa, Milano conferma la solidità nella propria metacampo aprendo il campionato con un netto successo per 87-71 sulla UnaHotels Reggio Emilia, un risultato maturato grazie a un secondo tempo in cui l'Olimpia stritola nelle spire difensive una Reggiana capace di impensierirla a lungo con una prima metà di gara giocata ad alta intensità energetica. Milano spezza una situazione di sostanziale equilibrio all'intervallo lungo (40-44) fuggendo con un doppio parziale piazzato alla metà del terzo periodo e a cavallo dei due quarti conclusivi, frangenti in cui tiene gli avversari senza punti rispettivamente per oltre tre e quattro minuti consecutivi: responsabilità individuali in marcatura, organizzazione tattica perfetta, rotazioni ottime sugli aiuti e controllo dei tabelloni (39-30 il conto dei rimbalzi) sono le armi che l'Olimpia sta continuando ad affilare per tornare a cucirsi lo scudetto sulla maglia e vivere una stagione da protagonista anche in Europa.

Serie A Hurrà Virtus Roma, pranzo indigesto per la Fortitudo Bologna 8 ORE FA

Bentornato, Gigi Datome: il primo canestro del campionato in maglia Olimpia Milano

In una serata senza gli infortunati Malcolm Delaney e Vlado Micov (il Professore ne avrà per un mesetto), Milano ha necessità di una quindicina di minuti per ritrovare la fluidità e l'efficacia offensiva mostrate in Supercoppa e scoprire nuovi interpreti e protagonisti: Zach LeDay (scelto al posto di Kaleb Tarczewski per turnover) convince sempre più nel verniciato (17 punti, 6 rimbalzi e un perfetto 11/11 in lunetta), Gigi Datome spara cartucce fondamentali per trattenere una Reggiana scatenata nel secondo periodo (14 punti, 6 rimbalzi e tre triple consecutive prima dell'intervallo per permettere a Milano di chiudere in testa alla sirena), Shavon Shields emerge come go-to-guy sulla lunga distanza (14, 6 rimbalzi), mentre Kyle Hines sfodera una prestazione di assoluta esperienza da veterano vero, con sbavature minime su entrambi i lati del campo (12, 7 rimbalzi). A orchestrare il tutto c'è un Sergio Rodriguez stranamente impreciso al tiro (3 punti con 1/9 dal campo) ma capace di prendere in mano il senso tattico della partita in un secondo tempo giocato su alti livelli e con un'intesa ottimale con i neo-acquisti Hines e Shields: il Chacho serve 9 assist, la maggior parte dei quali nei momenti di break biancorosso.

Gigi Datome, che debutto: 14 punti e tre triple in fila!

Reggio, con rotazioni accorciate dall'assenza di Janis Blums, conferma invece quanto di buono già mostrato in Supercoppa, dove si era giocata la qualificazione alle Final Four fino agli ultimi secondi del gironcino preliminare. La squadra di Martino aggredisce la gara con grande trasporto emotivo ed energetico, tenendo testa sul piano fisico e mentale a una Milano in difficoltà nell'attaccare la zona 2-3 e nel contenere le scorribande di Brandon Taylor (12) e Tomas Kyzlink (14), i migliori nel primo tempo. Nella ripresa, complice il calo fisiologico di intensità e attenzione, emergono i veri valori dei roster e matura una sconfitta forse fin troppo ingenerosa con il suo -16 finale (massimo svantaggio: -20 al 37' sul 62-82). Nonostante il ritardo di preparazione, Joshua Bostic guida l'attacco segnando 17 punti in 23' dalla panchina, un ottimo segnale per la definizione delle gerarchie all'interno del quadro tattico di squadra. Molto interessante anche la serata di Leo Candi (11 punti), tra gli ultimi ad arrendersi anche con una situazione di punteggio ormai compromessa: inizia bene quella che a Reggio sperano essere la stagione del suo definitivo step in avanti.

Reggio Emilia: Taylor 12, Kyzlink 14, Diouf, Johnson 4, Elegar 11; Candi 11, Bostic 17, Cham, Baldi Rossi 2, Bonacini. N.e.: Besozzi, Giannini. All.: Martino.

Taylor 12, Kyzlink 14, Diouf, Johnson 4, Elegar 11; Candi 11, Bostic 17, Cham, Baldi Rossi 2, Bonacini. N.e.: Besozzi, Giannini. All.: Martino. Milano: Rodriguez 3, Punter 8, Shields 14, Brooks 4, Hines 12; Moretti, LeDay 17, Cinciarini 3, Roll 8, Biligha 2, Datome 14, Moraschini 2. All.: Messina.

Highlights: Reggio Emilia-Milano 71-87

* * *

Virtus Segafredo Bologna - Acqua S.Bernardo Cantù 84-65

A cura di Davide Fumagalli. Debutto vincente ma col retrogusto amaro per la Segafredo Virtus Bologna che travolge l'Acqua S.Bernardo Cantù nell'esordio in campionato ma perde per infortunio la stella Milos Teodosic, uscito zoppicando per una presunta distorsione alla caviglia destra prima dell'intervallo, un ko che chiude anzitempo una prestazione fin lì sontuosa con 8 punti senza errori al tiro e 7 assist. La squadra di Sasha Djordjevic non ha problemi nella gestione del match, domina in lungo e in largo, e riscatta la sconfitta nella finale di Eurosport Supercoppa contro Milano di sette giorni fa: sugli scudi Tessitori, 13 punti, Abass, 12, e Adams, 11. Per Cantù un match da subito in salita anche se la squadra di Cesare Pancotto è ovviamente consapevole che la salvezza passa da ben altre sfide, non certo da quella contro una candidata al titolo come la Virtus: qualche lampo da Smith, 13 punti, benino anche i "rookie" Kennedy e Johnson, 13 e 12 punti rispettivamente.

L'equilibrio alla Segafredo Arena dura una manciata di minuti, poi Teodosic si mette al lavoro, innesca a turno Tessitori, Weems e Ricci, e Bologna scappa sul 14-7 (5 assist sui primi 5 canestri). La Virtus macina gioco, Weems firma il +12 sul 19-7, Pajola risponde a Johnson con la tripla del 23-10, poi al primo riposo è 25-15 per i padroni di casa. Nel secondo quarto riprende lo show di Teodosic, sia coi canestri, sia con gli assist per Gamble e Tessitori. Poi, a circa 4' dall'intervallo, ecco che alla Segafredo Arena cala il gelo: il serbo va in penetrazione, scarica per Ricci in angolo, ma atterra male sul parquet e si gira la caviglia destra. Sul 36-24 Milos lascia il parquet zoppicando e non rientrerà più, chiudendo con 8 punti e 7 assist! La Virtus scappa a +15 ma l'Acqua S.Bernardo ha una reazione, torna a -10 con 4 liberi di Smith e poi ha la chance di accorciare ancora ma lo stesso Smith spreca. Non spreca invece la Segafredo che con Alibegovic e Pajola trova la nuova fuga per il 45-30 all'intervallo.

Nella ripresa non c'è sostanzialmente partita, Adams, Tessitori e Markovic lanciano la Virtus immediatamente a +23 sul 58-35, e da lì è facile gestione per la squadra di Djordjevic che chiude avanti 65-44 il terzo periodo e poi ne quarto quarto regala anche spettacolo con le schiacciate di Gamble, Adams e dello stesso Abass. Per Cantù invece va a segno il classe 2002 Procida con 5 punti quasi consecutivi, mentre Kennedy e Jazz Johnson riescono a raggiungere la doppia cifra. Buona la prima dunque per la Virtus Bologna che ora attenderà l'esito degli esami per capire l'entità dell'infortunio di Teodosic: mercoledì alle ore 18 la squadra di Djordjevic esordirà in Eurocup in Lituania contro il Lietkabelis, poi domenica 4 ottobre sarà di scena a Brescia (ore 17.30). L'Acqua S.Bernardo invece sarà impegnata nel posticipo di domenica alle 20.45 in casa a Desio contro Pesaro, una sfida delicata in ottica salvezza.

Show di Teodosic prima di farsi male: 7 assist sontuosi

Virtus Bologna : Deri, Abass 12, Hunter 8, Alibegovic 7, Pajola 8, Gamble 6, Adams 11, Ricci 3, Weems 6, Teodosic 8, Markovic 2, Tessitori 13. All. Djordjevic.

: Deri, Abass 12, Hunter 8, Alibegovic 7, Pajola 8, Gamble 6, Adams 11, Ricci 3, Weems 6, Teodosic 8, Markovic 2, Tessitori 13. All. Djordjevic. Cantù: La Torre 8, Johnson 12, Procida 5, Woodard 6, Pecchia, Thomas 4, Smith 13, Caglio ne, Kennedy 13, Leunen 3, Baparapè ne, Bayehe 1. All. Pancotto.

* * *

Openjobmetis Varese - Germani Brescia 94-89 d.t.s

A cura di Marco Arcari. Esordio vincente per Massimo Bulleri sulla panchina di Varese (e nella carriera da head-coach), dopo una sfida intensa, bellissima, durata 45’ e forse fin troppo poco per il piacere dei nostri occhi. Inizio nel segno di Drew Crawford, il quale piazza 5 punti nei primi 2 possessi offensivi degli ospiti e costringe coach Massimo Bulleri a spendere il primo timeout dopo neanche 90 secondi dalla palla a due (0-5). Varese si risveglia dopo il minuto di sospensione, ma paga anche le 2 bombe realizzate in rapida successione da Tyler Kalinoski (5-11 al 4’). Michele Ruzzier prova a tagliare in due la difesa biancoblu con ottime penetrazioni, ma è Niccolò De Vico a rimettere la sfida in parità (13-13) con una gran tripla in spot-up al 7’. La Germani non ci sta e riprende a macinare gioco e canestri, piazzando un break di 0-6 per un nuovo tentativo di allungo (16-21), nonostante i problemi di falli per Christian Burns (2 in pochissimo tempo) e qualche persa di troppo (6 nel solo 1° quarto). Entrambe le squadre commettono molti errori al tiro in apertura di 2° quarto e tocca allora all’eterno Luis Scola sbloccare il punteggio, dopo un gran lavoro a rimbalzo offensivo. T.J. Cline rianima l’attacco della formazione di coach Esposito, trovando 6 punti consecutivi e riportando Brescia a una buona distanza (24-31). Crawford raccoglie il testimone dal compagno e, con 5 in fila, trascina gli ospiti al primo vantaggio in doppia cifra del match (26-36) a 3’ dall’intervallo. La Openjobmetis fatica a trovare continuità in attacco, specie dalla distanza (1/8 da 3 nel 2° quarto), e allora capitan David Moss non fa sconti, scagliando il long-two del 33-43 con cui si chiude la prima metà di gara.

Denzel Andersson cancella Kalinoski con una stoppatona

Varese rientra sul parquet con un piglio decisamente diverso. A rimbalzo, specie offensivo, è dominio biancorosso nelle prime battute del 2° tempo, con la formazione allenata da Bulleri che trova un parziale di 6-0 per rimettere tutto in discussione (39-43) al 24’. Scola sale in cattedra in entrambe le fasi di gioco, mentre Brescia segna solamente un canestro su azione in oltre 5’ di ripresa; De Vico da 3 (46-47) costringe così coach Esposito a fermare tutto per un minuto di ampie riflessioni. Il lungo argentino continua a farla da padrone nel pitturato avversario, ma la Germani risponde con un mini-parziale propiziato dal giovanissimo Giordano Bortolani (53-57). Sembra un’accelerazione importante per gli ospiti, ma De Vico ha piani diametralmente opposti e, proseguendo nel suo show balistico da oltre l’arco dei 6.75, trova la quarta bomba di giornata che vale la parità a fine 3° quarto (59-59). Lo stesso De Vico, insieme a Ruzzier, costruiscono un buon break per Varese in apertura di ultima frazione dei regolamentari, ma Luca Vitali, in versione 6° uomo extra-lusso, risponde di carattere e vanifica il tutto in due diverse occasioni (67-68 al 35’). Il finale di gara si trasforma in un bellissimo duello a distanza tra Scola e Dusan Ristic, con l’argentino un po’ troppo impreciso a cronometro fermo ma comunque poetico nei movimenti spalle a canestro. Nel momento in cui i liberi sembrano essere la chiave per aprire lo scrigno contenente la vittoria, Scola e Crawford si innalzano a protagonisti: il primo sembra poter firmare il successo biancorosso con un gran sottomano (80-76), ma il secondo risponde col canestrissimo a 6 secondi dalla sirena (81-81), che vale l’overtime. Nei 5 minuti supplementari emerge tutto il talento offensivo di Toney Douglas, il quale piazza due bombe, compresa quella del 94-89 che vale il successo biancorosso e la felicità del pubblico di Masnago. Doppia-doppia di Scola (23 e 11 rimbalzi), 14 per De Vico (4/6 da 3) e 13, con 5 assist, per Ruzzier. A Brescia non bastano i 16 punti (e 6 rimbalzi) di Cline, e i 19 di Crawford.

Varese : Morse 4, Scola 23, De Nicolao 7, Jakovic 2, Ruzzier 13, Andersson 3, Strautins 12, De Vico 14, Ferrero 5, Douglas 11, Librizzi n.e., Virginio n.e. All. Bulleri.

: Morse 4, Scola 23, De Nicolao 7, Jakovic 2, Ruzzier 13, Andersson 3, Strautins 12, De Vico 14, Ferrero 5, Douglas 11, Librizzi n.e., Virginio n.e. All. Bulleri. Brescia: Cline 16, Vitali 7, Parrillo, Chery 12, Bortolani 5, Ristic 8, Crawford 19, Burns 2, Kalinoski 10, Moss 6, Sacchetti 4, Ancellotti. All. Esposito.

Highlights: Varese-Brescia 94-89

* * *

Allianz Pall. Trieste-Vanoli Cremona 102-77

a breve il report completo della partita...

Trieste : Fernandez 8, Henry 24, Doyle 15, Graziulis 18, Udanoh 8; Coronica, Upson 4, Laquintana 10, Da Ros, Alviti 15. All.: Dalmasson.

: Fernandez 8, Henry 24, Doyle 15, Graziulis 18, Udanoh 8; Coronica, Upson 4, Laquintana 10, Da Ros, Alviti 15. All.: Dalmasson. Cremona: Cournooh 3, TJ Williams 22, Hommes 10, J. Williams 8, Lee 8; Poeta 4, Mian 9, Palmi 13. N.e.: Trunic, Donda. All.: Galbiati.

Highlights: Trieste-Cremona 102-77

* * *

Carpegna Prosciutto Pesaro – Banco di Sardegna Sassari 85-95

A cura di Marco Arcari. Esordio stagionale convincente per Pesaro e Sassari, ovviamente in base ai rispettivi obiettivi di classifica. La formazione di coach Jasmin Repesa dà infatti filo da torcere per oltre 35’ a quella allenata dalla “Mosca Atomica”, Gianmarco Pozzecco, e accarezza il sogno di un successo per il più classico degli upset. Alla lunga però emerge la qualità del roster biancoblu, nonostante l’assenza forzata di Justin Tillman. I padroni di casa sembrano voler prendere in mano le redini del match fin da subito, volando sul 9-2 grazie alle giocate di Tyler Cain e alle invenzioni di Carlos Delfino. Sassari ci mette un po’ a carburare, ma quando lo fa, dà l’impressione di poter far male, specie con Jason Burnell. I biancorossi però non si disuniscono e, senza alcun timore reverenziale, trovano anche il provvisorio +10 (18-8) all’8’ di gioco, sfruttando le bombe di Justin Robinson. Il Banco di Sardegna prova ad aggrapparsi al talento di Vasa Pusica (autore di due 2+1 in rapida successione nel 1° quarto), ma al 10’ deve comunque rincorrere gli avversari (26-18), complice la tripla con cui Ariel Filloy quasi brucia la sirena della frazione. Il 2° quarto è invece una sorta di ribaltamento della prima frazione. Pusica ancora sugli scudi, con 5 punti in fila, suona la carica per la rimonta biancoblù: Pesaro fatica un po’ di più a costruire tiri puliti e commette qualche turnovers di troppo. Sassari dal canto suo sfrutta i recuperi, il buon lavoro a rimbalzo offensivo di tutta la squadra e la versatilità di Burnell (6 nel 2° quarto) per chiudere in crescendo il 1° tempo con un break di 0-8 che fissa il punteggio sul 42-40.

A inizio ripresa la coppia Marco Spissu – Miro Bilan decide finalmente di salire di colpi e di tagliare la difesa biancorossa con abili giochi a due. La Carpegna Prosciutto si aggrappa però all’eterno Delfino e al talento dei suoi esterni, con un Marko Filipovity praticamente perfetto al tiro. La sfida si trasforma così in una gara di tiro, col Banco di Sardegna a fare 9/11 su azione nella frazione e i padroni di casa a rispondere con 10/17, complici gli assist di un Robinson inarrestabile anche in fase di realizzazione. La tripla di Eimantas Bendzius sembra spezzare per un attimo gli equilibri, regalando agli ospiti il 67-69 con cui si chiude il 3° quarto. Sassari, una volta preso il comando delle operazioni, non ha alcuna intenzione di mollarlo e trova inattesi aiuti dal giovanissimo Kaspar Treier. La squadra di coach Repesa rimane comunque a contatto, sfruttando la verve offensiva di Frantz Massenat (5 in fila per l’81-82 a 4’ dalla sirena). Tocca allora a Burnell e a Spissu fare la differenza, anche se non devono essere sottovalutati i rimbalzi offensivi conquistati, a rotazione, da quasi tutti i giocatori biancoblù nelle fasi più concitate della partita. A meno di 1 minuto dalla fine è poi di Bendzius la giocata che suggella il successo esterno: recupero e comodo layup per il +10, con titoli di coda già in onda sullo schermo. A Pesaro non bastano 5 giocatori in doppia cifra per punti realizzati (top scorer biancorosso Robinson con 15). Per gli ospiti Bendzius miglior marcatore (23, con 4/7 da 3), ma ottime prove anche di Spissu (12 e 7 assist), Burnell (18) e l’immancabile Bilan (7/9 da 2 e 7 rimbalzi).

Pesaro : Drell, Massenat 13, Filloy 8, Calbini n.e., Cain 10, Robinson 15, Tambone 9, Basso n.e., Serpilli n.e., Filipovity 13, Zanotti 5, Delfino 12. All. Repesa.

: Drell, Massenat 13, Filloy 8, Calbini n.e., Cain 10, Robinson 15, Tambone 9, Basso n.e., Serpilli n.e., Filipovity 13, Zanotti 5, Delfino 12. All. Repesa. Sassari: Spissu 12, Bilan 16, Treier 2, Pusica 15, Kruslin 7, Devecchi, Re n.e., Burnell 18, Bendzius 23, Gandini 2, Gentile n.e., Tillman n.e. All. Pozzecco.

* * *

Serie A Buona la prima per Treviso! Trento rimonta da -19 ma cede 84-80 UN GIORNO FA