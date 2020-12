Openjobmetis Varese-AX Armani Exchage Milano 70-96

Di Daniele Fantini. Tre giorni dopo il cazzotto incassato dal Panathinaikos in Eurolega, a Milano basta soltanto un quarto per archiviare il derby con Varese e infilare la decima vittoria consecutiva per mantenersi in solitaria in testa alla classifica. Anche priva dell'infortunato Sergio Rodriguez e della coppia Delaney-Hines (out per turnover), l'Olimpia sbriga rapidamente la questione a Masnago con un secondo periodo da 35-14, frutto di una micidiale scarica di triple (6/7 nel frangente, sarà poi 12/22 alla fine per una Milano partita con 11/14 nel tiro pesante) e una difesa sulla palla e sulle prime linee di passaggio che sfiora il limite della perfezione. Il +23 dell'intervallo lungo (32-55) permette a coach Ettore Messina di gestire il resto della partita con rotazioni ampie in vista di una nuova settimana molto impegnativa, in cui Milano sarà chiamata ad affrontare un nuovo doppio turno in Eurolega (martedì alle 16.30 il recupero a Mosca contro il Khimki, venerdì alle 21.00 la difficilissima trasferta contro il Barcellona, capolista) e il big-match di campionato contro Brindisi, unica squadra capace di restarle in scia in questi primi due mesi.

Serie A La Virtus senza Belinelli va al tappeto, è festa per Sassari 2 ORE FA

Cinciarini sbaglia, Kaleb Tarczewski corregge in tap-in schiacciato

Zach LeDay si prende gli allori di MVP potendo sguazzare in una partita perfettamente adatta alle sue caratteristiche: la resistenza difensiva interna di Varese è blanda, e l'ex-Zalgiris può esplorare tutto il suo repertorio offensivo piazzando 18 punti (5/7 al tiro e 8/8 in lunetta) con 8 falli subiti e un complessivo 28 di valutazione. Serata importante anche per Kaleb Tarczewski (12 punti, 9 rimbalzi), tra i grandi protagonisti del primo strappo milanese nelle fasi iniziali del secondo periodo, quando stritola con la sua fisicità una front-line avversaria che non ha chili, peso e atletismo per opporsi. Sul perimetro, invece, fioccano le spingardate di Kevin Punter (15 punti, 4/4 dall'arco), Shavon Shields (11 con 3/3) e Vlado Micov (12 con 2/2), in lenta ripresa fisica dopo il lungo stop per l'infortunio al gomito subito nelle Final Four di Supercoppa. Ancora appannato Gigi Datome (3 punti con partenza in quintetto), ma un recupero relativamente lungo è da mettere in preventivo per un giocatore con le sue caratteristiche, diligente Andrea Cinciarini (7 punti, 5 rimbalzi, 4 assist come playmaker titolare in assenza della coppia Rodriguez-Delaney), in miglioramento, soprattutto fisico, Riccardo Moraschini (4 punti, 4 rimbalzi), il cui rientro nei ranghi a pieno regime è di grande importanza anche per le rotazioni in Eurolega.

Vlado Micov è chirurgico: tripla dal logo sulla sirena del primo tempo

Varese vede invece fermarsi la mini-striscia di due vittorie consecutive con cui si era riportata a ridosso della zona playoff in una partita realmente esistita per un solo quarto. La squadra di coach Bulleri resta a contatto grazie a qualche canestro pesante iniziale, ma, quando la difesa dell'Olimpia toglie ogni vantaggio sul perimetro, le percentuali si inabissano con una rapida picchiata (9/35 alla fine) che apre presto una forbice molto negativa (massimo svantaggio sul -34, 54-88, in pieno garbage-time). Luis Scola predica post-up nel deserto (23 punti), Toney Douglas macina cifre con scarsa efficienza (20 punti, 4/12 dall'arco), Arturs Strautins lotta con grinta (16), ma dal resto del gruppo non arriva nulla di utile alla causa.

Varese : Ruzzier 3, Douglas 20, Strautins 16, Andersson 2, Scola 23; Jakovics 4, De Nicolao, Morse 2, Di Vico. N.e.: Virginio, Van Velsen. All.: Bulleri.

: Ruzzier 3, Douglas 20, Strautins 16, Andersson 2, Scola 23; Jakovics 4, De Nicolao, Morse 2, Di Vico. N.e.: Virginio, Van Velsen. All.: Bulleri. Milano: Cinciarini 7, Punter 15, Micov 12, Datome 3, Tarczewski 12; LeDay 18, Roll 8, Moretti 2, Moraschini 4, Biligha 4, Shields 11. N.e.: Brooks. All.: Messina.

* * *

Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 71-79

a breve il report completo...

Venezia : Casarin 5, Chappell 2, Bramos 19, Fotu 14, Vidmar 5; Stone 6, Daye 14, De Nicolao 6, D'Ercole. N.e.: Possamai, Minincleri, Biancotto. All.: De Raffaele.

: Casarin 5, Chappell 2, Bramos 19, Fotu 14, Vidmar 5; Stone 6, Daye 14, De Nicolao 6, D'Ercole. N.e.: Possamai, Minincleri, Biancotto. All.: De Raffaele. Trento: Browne 24, Forray 6, Martin 11, Pascolo 3, Williams 22; Sanders 10, Conti, Mezzanotte 3, Ladurner. N.e.: Lechtaler, Jovanovic. All.: Brienza.

* * *

De' Longhi Treviso Basket - Carpegna Prosciutto Pesaro 91-81

A breve il report completo...

Treviso : Russell 12, Logan 18, Vildera 8, Bartoli n.e., Imbrò 6, Piccin n.e., Chillo 7, Mekowulu 10, Sokolowkski 23, Carroll 7, Akele. All. Menetti.

: Russell 12, Logan 18, Vildera 8, Bartoli n.e., Imbrò 6, Piccin n.e., Chillo 7, Mekowulu 10, Sokolowkski 23, Carroll 7, Akele. All. Menetti. Pesaro: Drell n.e., Massenat, Filloy 9, Cain 15, Robinson 22, Tambone 4, Mujakovic n.e., Basso n.e., Serpilli n.e., Filipovity 22, Zanotti 5, Delfino 4. All. Repesa.

* * *

Happy Casa Brindisi - Acqua S.Bernardo Cantù 85-71

Di Marco Arcari. Nona meraviglia consecutiva per l’Happy Casa Brindisi. Al PalaPentassuglia la squadra di coach Frank Vitucci rovina la 999ª panchina in Serie A (considerando anche A1 e A2) di Cesare Pancotto, superando Cantù 85-71. Fondamentale un ultimo quarto in cui Nick Perkins spadroneggia nel pitturato canturino, lanciando i padroni di casa più volte oltre i 20 punti di margine. La sfida si apre con un Jaime Smith sugli scudi, capace di catalizzare ogni possesso ospite e di far male nei giochi a due coi lunghi di Cantù. L’Happy Casa tenta di sfruttare le triple di James Bell (2/2 nel 1° quarto) e il dinamismo di Perkins. Sarà pur vero che gli attacchi vendono biglietti, mentre le difese vincono le partite, ma la prima frazione (27-21) vede Brindisi tirare 11/16 dal campo e vanificare così il gran lavoro offensivo di Jazz Johnson. Nel 2° quarto i ritmi calano fisiologicamente, con i padroni di casa limitati anche dai turnovers (5 nel periodo). Gli ospiti cercano invece di armare al meglio le proprie bocche da fuoco e sono proprio le triple degli esterni a garantire il mantenimento degli equilibri sostanzialmente fino all’intervallo (42-37).

A inizio ripresa Darius Thompson – capace di riscrivere il proprio career high di assist (9) in LBA – sale in cattedra, sia come realizzatore, sia come rifinitore per i compagni, specie Perkins. L’Acqua S.Bernardo, priva di Smith (rimasto fuori dopo il bel 1° quarto, presumibilmente per un infortunio), non trova più il bersaglio grosso dalla lunga distanza (0/6 da 3 nella frazione) e scivola sul -10 (60-50) al 30’. La sfida sembra comunque ancora aperta, fino al nuovo show di Perkins: parziale di 11-2 per l’Happy Casa e vittoria sostanzialmente conquistata con 6’ di anticipo. Nei giri di lancetta restanti, Cantù non riesce infatti a trovare quelle energie necessarie per stringere le maglie difensive e lavorare al meglio in fase di possesso. James Woodard prova a ridare senso al match con una serie di triple (4/6 alla fine per lui), ma è ormai troppo tardi. Brindisi non solo si gode il 9° successo consecutivo in Serie A, bensì anche un’altra doppia-doppia di Perkins (23 punti e 10 rimbalzi) e la miglior versione del Thompson assist-man (14 punti e 9 assist). E poco male se D’Angelo Harrison chiude con un inusuale 3/11 dal campo e soli 9 punti. Per Cantù, oltre ai 17 di Johnson, ci sono i 14 di Woodard e di Kennedy.

Brindisi : Krubally 4, Zanelli 5, Harrison 9, Visconti 3, Gaspardo 7, Thompson 14, Cattapan, Guido, Udom 4, Bell 10, Perkins 23, Willis 6. All. Vitucci.

: Krubally 4, Zanelli 5, Harrison 9, Visconti 3, Gaspardo 7, Thompson 14, Cattapan, Guido, Udom 4, Bell 10, Perkins 23, Willis 6. All. Vitucci. Cantù: Thomas 12, Smith 4, Kennedy 14, Woodard 14, Procida 3, Leunen, La Torre, Lanzi, Johnson 17, Bayehe 5, Baparapè n.e., Pecchia 2. All. Pancotto.

* * *

Riguarda Openjobmetis Varese-AX Armani Exchage Milano in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Openjobmetis Varese - AX Armani Exchange Milano Serie A | 10a giornata 01:51:23 Replica

* * *

Riguarda Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino Serie A | 10a giornata 02:07:47 Replica

Serie A Belinelli salta la sfida tra Virtus e Sassari: esordio rimandato 4 ORE FA