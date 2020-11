AX Armani Exchange Milano - Umana Reyer Venezia 86-72

Nove su nove per l'AX Armani Exchange Milano che resta capolista imbattuta in Serie A grazie al successo per 86-73 nel bbig match con l'Umana Reyer Venezia al Forum. La sfida, una classicissima del basket italiano visto che si tratta delle squadre che si sono divise gli ultimi 4 Scudetti e che hanno vinto gli ultimi due trofei disputati (Coppa Italia alla Reyer, Supercoppa all'Olimpia), dura poco più di un tempo, finchè gli ospiti hanno energie e finchè la squadra di Ettore Messina non decide di cambiare marcia grazie all'impatto di Zach Leday e Shavon Shields su tutti. I due americani segnano 20 e 14 punti rispettivamente, in mezzo ci sono i 16 di Malcolm Delaney, in generale spicca l'efficacia all'interno dell'arco dell'Olimpia che chiude con 25 su 46 da due e non mostra particolare stanchezza nonostante il doppio turno di Eurolega giocato in settimana. Viceversa la Reyer resiste anche troppo viste le due settimane di stop per i positivi al Covid (ultimo match a Roma l'8 novembre) e i soli 9 giocatori disponibili, compresi i giovani Casarin e Possamai, e due debuttanti assoluti come Biancotto e Bellato. L'Umana paga le 17 palle perse e i troppi errori da dentro l'arco (11 su 28) e in lunetta (17 su 25), al contrario chiude con 11 triple su 26 tentativi: spicca la prova di Isaac Fotu, 25 punti, Daye con 10 e l'altro in doppia cifra.

La partita del Forum inizia a buon ritmo e ad alto punteggio, le squadre si ritrova sul 13-13, poi lì Venezia piazza un break di 8-0 con le bombe do Fotu e Chappell e allunga; Milano risponde col buon impatto dalla panchina di Delaney e Leday, e così alla prima pausa è 25-21 per gli ospiti. Nel secondo quarto la Reyer continua a trova il bersaglio dall'arco con Casarin, Stone e Daye, e resta davanti sul 34-30, l'Olimpia reagisce, break di 9-0 chiuso dalla tripla centrale di Brooks, e all'intervallo lungo la squadra di Messina comanda 44-39, pur se con gli ospiti assolutamente in gara al netto delle tantissime assenze (Watt, Cerella, De Nicolao, Tonut, Mazzola, Vidmar, D'Ercole).

Nella ripresa l'AX Armani Exchange prova più volte a dare la spallata decisiva, ci prova con Roll dall'arco e poi con Leday, ma Venezia non cede e resta a galla soprattutto per merito di Fotu e di qualche tiro libero. Sul 53-50 arriva il break decisivo di Milano: 18-2 terrificante con un devastante Leday, Moraschini e due triple di Shields, la seconda per il +19 sul 71-52. Il terzo periodo si chiude sul 71-55 soltanto per il miracolo allo scadere di Bramos dalla propria metà campo. Il match è però in ghiaccio, nel quarto periodo due bombe di Fotu valgono il -14 (75-61) ma l'immediata replica di Moraschini e il jumper di Delaney mandano in archivio la sfida. Nel finale Milano tocca il +20 con Biligha sull'84-64, poi De Raffaele dà spazio ai suoi ragazzi e ci sono i primi punti in A sia per Biancotto, rubata e canestro, sia per Bellato con due liberi. Il finale è 86-72, l'Olimpia resta imbattuta, Venezia cede ma non senza aver lottato finchè possibile.

Milano tornerà in campo giovedì prossimo a Tel Aviv contro il Maccabi per il Round 11 di Eurolega mentre per rivedere Venezia bisognerà attendere il weekend del 6 dicembre contro Trento in A, dopo la pausa per le nazionali.

Milano : LeDay 20, Moretti 4, Micov 2, Moraschini 5, Roll 8, Tarczewski 6, Biligha 2, Cinciarini 4, Delaney 16, Shields 14, Brooks 5, Datome ne. All. Messina.

: LeDay 20, Moretti 4, Micov 2, Moraschini 5, Roll 8, Tarczewski 6, Biligha 2, Cinciarini 4, Delaney 16, Shields 14, Brooks 5, Datome ne. All. Messina. Venezia: Casarin 7, Stone 8, Bramos 9, Daye 10, Chappell 9, Possamai, Biancotto 2, Fotu 25, Bellato 2. All. De Raffaele.

