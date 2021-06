AX Armani Exchange Milano ha ufficializzato l'ingaggio di Konstantinos "Dinos" Mitoglou con un contratto biennale. Il big-man greco, classe 1996, 210 cm per 116 kg, arriva da quattro stagioni di crescita con il Panathinaikos Atene, dove ha iniziato la carriera da professionista dopo essersi formato negli States, all'Università di Wake Forest. Come già annunciato nella giornata di ieri , giovedì 24 giugno, l'ha ufficializzato l'ingaggio dicon un. Il big-man greco, classe 1996, 210 cm per 116 kg, arriva da quattro stagioni di crescita con il, dove ha iniziato la carriera da professionista dopo essersi formato negli States, all'Università di Wake Forest.

"Per me si tratta di una nuova sfida - le primissime parole di Mitoglou in biancorosso, riportate dal sito ufficiale del club -. Non vedo l'ora di iniziare con la mia nuova squadra, gli allenatori e i nuovi compagni. L'Olimpia è un club con grandi ambizioni, e il mio desiderio è fare tutto ciò che servirà per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".

9.3 punti e 5.4 rimbalzi in Eurolega (cifre che salgono a 11.3 punti, 6.4 rimbalzi con il 44% da tre in campionato) e darà alla squadra di coach Messina quella dimensione interna mancata nella scorsa stagione, priorità indicata dallo stesso allenatore nel lavoro di consolidamento del roster dopo le Final Four di Colonia. L'arrivo di Mitoglou non chiude le altre piste già emerse nei giorni scorsi, con il mirino posto su Pippo Ricci e Nicolò Melli. Mitoglou è il terzo colpo piazzato dall'Olimpia in un giugno attivissimo sul mercato e già segnato dagli ingaggi di Davide Alviti Devon Hall . Il greco viene da un'annata a(cifre che salgono a 11.3 punti, 6.4 rimbalzi con il 44% da tre in campionato) e darà alla squadra di coach Messina quellamancata nella scorsa stagione, priorità indicata dallo stesso allenatore nel lavoro di consolidamento del roster dopo le Final Four di Colonia. L'arrivo di Mitoglou non chiude le altre piste già emerse nei giorni scorsi, con il mirino posto su

"Pur avendo maturato già esperienze importanti - il commento del gm dell'Olimpia, Christos Stavropoulos -, Mitoglou è un giocatore giovane, con la struttura fisica e tecnica per giocare ad alto livello. Siamo felici che abbia scelto Milano e siamo convinti che arrivi da noi nel momento ideale per continuare a crescere insieme".

