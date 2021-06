contratto biennale, di Devon Hall, esterno statunitense classe 1995. Il suo arrivo preclude con molta probabilità la possibilità di conferma di Michael Roll, in uscita dopo due stagioni disputate con enorme professionalità. Secondo annuncio in due giorni per l'AX Armani Exchange Milano, già attivissima sul mercato estivo a una sola settimana dalla chiusura della stagione: dopo Davide Alviti , arriva l'ufficialità dell'ingaggio, con, di, esterno statunitense classe 1995. Il suo arrivo preclude con molta probabilità la possibilità di conferma di, in uscita dopo due stagioni disputate con enorme professionalità.

Dotato di gran fisico (196 cm per 98 kg) e repertorio offensivo completo, buon difensore e forte anche a rimbalzo, Hall è cresciuto a Virginia University ed è stato scelto con la numero 53 al draft del 2018 dagli Oklahoma City Thunder, con cui ha disputato la Summer League e 11 gare nel 2019-20 con un ruolo marginale (1.8 punti in 7.3 minuti). Più significative, invece, le due esperienze distinte vissute con la canotta della franchigia satellite di G-League, gli Oklahoma City Blue (15.6 punti, 5.7 rimbalzi e 4.4 assist nel suo primo anno). Nella scorsa stagione ha intrapreso l'avventura in Europa che lo ha portato in Germania, a Bamberg: nel campionato tedesco ha viaggiato a 14.1 punti, 3.9 assist e 3.8 rimbalzi di media con il 39.9% dall'arco, mentre in Champions League ha tenuto 12.4 punti a gara.

"Sono super entusiasta di far parte di un club con la storia dell'Olimpia Milano - le prime parole in biancorosso di Hall -. Avrò la grande chance di confrontarmi al livello europeo più alto possibile con l'Eurolega e, al tempo stesso, di migliorare come giocatore grazie a uno staff tecnico di grande esperienza".

"Abbiamo puntato su Hall perché è un ragazzo in crescita, con il profilo tecnico e umano che cercavamo - il commento del gm dell'Olimpia, Christos Stavropoulos -. Siamo convinti che abbia le qualità per far parte del nostro progetto".

