Promitheas Patrasso. Grant è un giocatore versatile, nato playmaker ma in grado di occupare entrambe le posizioni sul perimetro, atletico, con buona visione di gioco e caratteristiche difensive solide. Porta con sé un bagaglio costruito in cinque stagioni NBA trascorse tra New York, Chicago, Orlando e Washington. Scelto con la numero 19 al draft del 2015, Grant ha vissuto la sua miglior annata con i Bulls nel 2017-18 (8.4 punti e 4.6 assist in 74 gare, 26 da titolare). Jerian Grant a Milano. Dopo le voci ufficiose , ora arriva anche la firma. L'esterno statunitense, classe 1992, 193 cm per 90 kg, ha firmato un contratto che lo legherà per le prossime due stagioni al club di coach Ettore Messina, proseguendo così al massimo livello l'esperienza europea cominciata a inizio anno in Grecia, con la canotta del. Grant è un giocatore versatile, nato playmaker ma in grado di occupare entrambe le posizioni sul perimetro, atletico, con buona visione di gioco e caratteristiche difensive solide. Porta con sé un bagaglio costruito intrascorse tra. Scelto con la numero 19 al draft del 2015, Grant ha vissuto la sua miglior annata con i Bulls nel 2017-18 (8.4 punti e 4.6 assist in 74 gare, 26 da titolare).

Da valutare in corso d'opera come potrà inserirsi nel sistema di Ettore Messina. Come playmaker, può fungere da solidissima alternativa anche e soprattutto in ottica futura per Malcolm Delaney (che ha già fatto intendere di voler lasciare l'Europa al termine della prossima stagione) e l'ormai 35enne Sergio Rodriguez, ma, come detto, ha anche le qualità per occupare lo slot di guardia, al fianco dello stesso Chacho (come fatto spesso da Delaney nei quintetti a trazione offensiva). In ogni caso, sembra una trattativa slegata dalla permanenza, o meno, di Kevin Punter, giocatore con caratteristiche molto differenti. Se KP non dovesse accettare l'offerta messa sul piatto da Milano (rinnovo biennale a cifre però inferiori alle richieste del giocatore), l'Olimpia tornerà sul mercato per ingaggiare un sostituto all'altezza.

Il basket è nel DNA della famiglia Grant. Il papà di Jerian, Harvey, ha giocato 11 stagioni in NBA, mentre lo zio, Horace, è una leggenda d'oltreoceano con i quattro anelli vinti assieme a coach Phil Jackson tra Chicago Bulls e Los Angeles Lakers. Il fratello maggiore, Jerai, ha vissuto un passato a Brindisi e giocato anche lui a Patrasso nella scorsa stagione, mentre il fratello minore, Jerami, ha appena vissuto la sua miglior annata della carriera in NBA con la maglia dei Detroit Pistons viaggiando a 22.3 punti a partita, un exploit che gli è valso la chiamata in Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo.

"Seguiamo Grant da molto tempo - il commento del gm biancorosso, Christos Stavropoulos -, è un giocatore con esperienza NBA di alto livello, è stato una prima scelta, e siamo felici che abbia deciso di far parte del nostro progetto".

"Le parole non possono spiegare l'entusiasmo e l'eccitazione con cui ho accolto l'opportunità di venire a giocare per l'Olimpia Milano. Arrivo con un solo obiettivo, quello di fare tutto il possibile per aiutare la squadra a vincere. Non vedo l'ora di cominciare a giocare".

