Vanoli Basket Cremona - De' Longhi Treviso 85-86

Di Marco Arcari. Partita incredibile al PalaRadi! La De’ Longhi Treviso domina il 1° tempo, accumulando anche 23 lunghezze di vantaggio (23-46), ma nella ripresa emergono gli attributi e le qualità di una Vanoli indomita, che riesce a rimontare e si gioca la vittoria fino all’ultimo possesso. Nicola Akele concretizza però la più classica vendetta dell’ex”, realizzando il tap-in che consegna la vittoria a Treviso proprio a fil di sirena. L’approccio della Vanoli è molto complicato e Michal Sokolowski non fa complimenti, sparando 3 bombe in fila per il mini-allungo ospite (7-17) dopo 5’. L’intensità delle due squadre è palesemente diversa, a tutto vantaggio della De’ Longhi, con un Nicola Akele devastante a mettersi su qualsiasi linea di passaggio della sua ex-formazione. Gli ingressi sul parquet di Marcus Lee e Peppe Poeta ridestano però la squadra di coach Galbiati, fruttando non solo le solite, spettacolari, giocate offensive, ma anche un’iniezione di energie e idee che servivano tremendamente. Nel finale di 1° quarto, David Logan piazza però le zampate utili a riallungare le distanze (13-22), coronando un mini-break di 0-5.

Poeta per Lee: a Cremona è sempre spettacolo con pirotecnici alley-oops

Treviso continua a fare la differenza con ottime e veloci transizioni, ma anche col tiro pesante, arrivando a un 6/11 da 3 di squadra per il +15 (17-32) al 14’ di gioco. Il dominio biancoazzurro si amplia ulteriormente (+23 sul 23-46 al 18’), anche perché Cremona non riesce a trovare punti su azione per oltre 7’ e sprofonda, schiantandosi contro la gran difesa della De’ Longhi. Jaylen Barford (13 nel 2° quarto), fino a quel momento uno dei peggiori sul parquet, è totale protagonista segnando 10 punti nel break di 12-0 con cui la squadra di coach Galbiati chiude in totale crescendo il 1° tempo (38-48). I padroni di casa aprono la ripresa nello stesso modo in cui avevano cominciato la gara, mentre DeWayne Russell inizia a scaldare la mano con penetrazioni in serie. Treviso è però squadra diversa rispetto a quella vista nei primi 15’, anche perché la zona 2-3 del club lombardo lavora meglio, e solo un Russell tuttofare impedisce la rimonta avversaria (49-62 al 26’).

Fa tutto DeWayne Russell, prima il recupero e poi l'incredibile assist

Russell è ormai inarrestabile, segnando anche arresti-e-tiro tanto elementari quanto tecnicamente perfetti, mentre Poeta cerca di tenere aperta la sfida mettendo in ritmo qualsiasi compagno. A fine 3° quarto è comunque -10 per una Vanoli che continua a incappare in palle perse (7 nella frazione) e non riesce a esprimere la solita coralità offensiva. Con Poeta costretto a lasciare il parquet per un problema al polpaccio destro, Barford diventa l’indiscusso go-to-guy di Cremona, segnandone 13 in fila e riaprendo completamente la partita (73-77) al 33’. Le triple di capitan Matteo Imbrò tengono avanti gli ospiti, ma solo provvisoriamente. Nonostante qualche fallo in attacco di troppo, i padroni di casa concretizzano un’incredibile rimonta con un jumper di T.J. Williams (80-80). Il finale è incredibile, in un continuo botta e risposta tra le due squadre: Barford avrebbe i tiri per la vittoria, ma non riesce a realizzarli e nell’ultimo possesso Akele corregge col tap-in il floater lungo di Sokolowski per il canestro che brucia la sirena e vale il successo della De’ Longhi. 18 (con 5 bombe) per Imbrò, 15 a testa per il terzetto Mekowulu-Russell-Sokolowski. 33 per un infuocato Barford (12/22 al tiro).

: Barford 33, Zacchigna n.e., T.J. Williams 15, Trunic n.e., J. Williams 10, Poeta 9, Mian 2, Lee 9, Hommes 7, Donda n.e. All. Galbiati. Treviso: Russell 15, Logan 3, Vildera 2, Bartoli n.e., Imbrò 18, Piccin n.e., Chillo 8, Mekowulu 15, Sokolowski 15, Akele 8, Lockett 2. All. Menetti.

AX Armani Exchange Milano - Acqua S. Bernardo Cantù 70-57

Di Davide Fumagalli. A breve il report completo...

Milano : Punter 4, LeDay 9, Moretti ne, Moraschini 10, Roll 1, Rodriguez 5, Tarczewski 4, Biligha 2, Cinciarini ne, Brooks 11, Shields 12, Datome 12. All. Messina.

: Punter 4, LeDay 9, Moretti ne, Moraschini 10, Roll 1, Rodriguez 5, Tarczewski 4, Biligha 2, Cinciarini ne, Brooks 11, Shields 12, Datome 12. All. Messina. Cantù: Thomas 9, Smith 7, Kennedy 8, Procida 8, Leunen, La Torre, Lanzi, Johnson 10, Bayehe 12, Baparapè ne, Pecchia 3, Bresolin. All. Di Giuliomaria (Bucchi assente).

Prima Traczewski, poi Brooks, volano a stoppare!

Allianz Pallacanestro Trieste - Umana Reyer Venezia

Di Daniele Fantini. Ore 20:45, diretta su Eurosport Player...

Trieste :

: Venezia:

