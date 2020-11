Siamo solo alla nona partita di campionato, ma abbiamo già quello che, molto probabilmente, sarà l'assist dell'anno. L'autore è Milos Teodosic, il palcoscenico quello, attesissimo, del derby di Bologna tra Virtus e Fortitudo, vinto dalle Vu Nere per 91-71. Il modo in cui la star delle Vu Nere sia riuscita a far arrivare il pallone nelle mani di Pippo Ricci con un passaggio incantevole in no-look (anzi, con l'intero corpo girato dalla parte opposta) lungo la linea di fondo è un segreto del mestiere, degno soltanto di pochissimi grandi campioni.