Manca solo l'ufficialità ma non sembrano esserci ribaltoni all'orizzonte: la gara tra Vanoli Cremona e AX Armani Exchange Milano di questo pomeriggio alle ore 17 al PalaRadi, valida per la 15esima giornata di Serie A, sarà rinviata a data da destinarsi. Questa volta non centra il Covid, bensì la notevole nevicata che si è abbattuta su Madrid e che tiene bloccata in Spagna la squadra di Ettore Messina da venerdì sera, giorno della storica vittoria contro il Real in Eurolega al Wizink Center.

L'Olimpia avrebbe voluto giocare ad ogni costo, visto il calendario molto pieno che la attende nelle prossime settimane, ma l'aeroporto Barajas non riaprirà prima delle ore 13, se tutto va bene, e quindi non esiste il tempo materiale per rientrare in Italia e presentarsi al PalaRadi per sfidare la formazione di Paolo Galbiati. I giocatori sono in albergo e attendono sviluppi, ma pare ormai chiaro che non ci sono alternative.

Calendario pieno: quando si recupera?

L'Olimpia in campionato è già certa del primo posto al termine del girone d'andata ma in generale questa sfida con Cremona difficilmente verrà giocata vista l'assenza di date per il recupero prima delle Final Eight di Coppa Italia che partono l'11 febbraio: Milano infatti avrà un doppio turno di Eurolega sia la settimana che arriva, sia quella del 26-28 gennaio.

Eventualmente le alternative sono due: o martedì 19 gennaio, con Cremona che anticiperebbe il match con Trieste del 17 al 16, sabato, e l'Olimpia che poi giocherebbe il 21 contro il Bayern, ma in casa; oppure il 2 febbraio, sempre martedì, con Milano che veberdì 5 gioca in Francia con l'Asvel e la Vanoli impegnata il 31 in casa contro la Virtus Bologna.

