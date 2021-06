Il momento più atteso della stagione è arrivato. E, con esso, anche la finale più attesa. Quella tradi coach Ettore Messina, reduce dal successo per 3-0 nella serie contro l'Umana Reyer Venezia e dal terzo posto in Eurolega (miglior risultato degli ultimi 29 anni) e ladi coach Sasha Djordjevic, la grande avversaria per blasone e tradizione, arrivata in finale dopo aver regolato la Happy Casa Brindisi con un secco 3-0 e due successi in trasferta. Entrambe le finaliste si ritrovano all'appuntamento per lo Scudetto ancora imbattute nella post-season, essendosi liberate rispettivamente della Dolomiti Energia Trentino e della De'Longhi Treviso con un altro 3-0 nei quarti di finale.