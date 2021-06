Dopo aver perso i tre precedenti in stagione (finale di Supercoppa a settembre ed entrambi gli impegni in campionato), laha festeggiato il primo successo sull'AX Armani Exchange Milano prendendosi il primo punto nella serie delle LBA Finals con una bella vittoria al Forum di Assago per 83-77 . Milos Teodosic (19 punti) e Kyle Weems (15) hanno trascinato la squadra di Sasha Djordjevic, capace di eccellere soprattutto nellacon un'ottima organizzazione corale per limitare le bocche da fuoco biancorosse sul perimetro. La serie, al meglio delle 7 partite, prosegue lunedì con il secondo appuntamento sul parquet di Assago.