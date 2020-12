Basket

Basket, Serie A: partitona di Carlos Delfino, 24 punti con 5 triple

La miglior partita della stagione di Carlos Delfino coincide col più importante successo di Pesaro, quello in casa della capolista Brindisi. Per il 38enne argentino ci sono 24 punti, massimo in stagione, con 5 triple a bersaglio.

