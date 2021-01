Basket

Basket, Serie A: Paul Biligha conta i passi a Poeta: gran stoppata in contropiede

Paul Biligha mostra tutti i suoi mezzi atletici e fisici nella partita tra Vanoli Cremona e AX Armani Exchange Milano: eccolo volare per stoppare un tentativo in lay-up di Peppe Poeta lanciato in contropiede.

00:00:20, 0 Visualizzazioni, 2 minuti fa