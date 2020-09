Dopo 203 giorni la serie A torna in campo e lo regalando una sfida divertente e godibile al PalaVerde di Treviso dove la De'Longhi supera la DOlomiti Energia Trentino nell'anticipo della prima giornata del campionato 2020-21. Il terzo match tra le due squadre in 21 giorni, dopo i due di Supercoppa, va alla squadra di Max Menetti che domina il primo tempo, va anche a +19 (52-33) ma poi nella ripresa si perde, finendo addirittura a -6 (67-73): nel finale ci pensano Russell, Imbrò e Logan a riportare davanti e in modo definitivo i padroni di casa, costringendo l'Aquila alla resa. Treviso ha 17 punti da Logan, 15 con 9 assist da Russell e 14 con 4 su 4 da tre di Matteo Imbrò, determinante. Trento paga l'assenza di due titolari come Maye e Morgan ma nonostante questo domina a rimbalzo (45 a 23, 22 in attacco) e 19 punti da Browne, 12 con 10 rimbalzi da Martin, 13 da capitan Forray e 21 punti, 19 nel primo tempo, da Jacorey Williams, frenato dai falli nella ripresa.