Basket, Serie A: Peppe Poeta dice 30 contro Varese, career high

Non è bastato per vincere ma la prestazione di Peppe Poeta a Varese è di quelle da sottolineare in questo campionato. Per il regista di Battipaglia ci sono 30 punti, massimo in carriera, con 7 assist e 37 di valutazione!

