Si apre col botto la 12esima giornata di Serie A: la capolista Happy Casa Brindisi affonda sul parquet amico del PalaPentassuglia colpita a suon di triple dalla Carpegna Prosciutto Pesaro per 92-81. La squadra di Frank Vitucci, con 9 vittorie di fila in campionato, l'ultima al Forum contro l'Olimpia Milano, non è mai in partita, è sempre costretta a rincorrere e sprofonda anche a -21 nel quarto periodo, obbligata quindi al primo stop casalingo della stagione: non bastano i 23 punti di Derek Willis e i 16 di D'Angelo Harrison. E' invece un successo stra-meritato per i ragazzi di Jasmin Repesa: dopo due sconfitte di fila i marchigiani si rialzano e lo fanno con una prova di forza contro la miglior formazione della A fino ad oggi, guidati da Robinson, 19 punti, Cain, 14, e dal redivivo Carlos Delfino, autore di 23 punti con 5 triple.