Piero Bucchi è il nuovo allenatore dell'Acqua S. Bernardo Cantù. Il tecnico bolognese, 62 anni, sostituisce Cesare Pancotto sulla panchina biancoblu, col compito di risollevare il club canturino dalla penultima piazza attualmente occupata in classifica (record di 4-12), con 2 soli punti in più della Openjobmetis Varese, che però deve recuperare ben 4 partite. Per Bucchi è l'ottava squadra italiana allenata in Serie A, considerando che nel 1997 aveva portato la Koncret Rimini a una storica promozione (100% di successi nei Playoffs), per poi allenare anche Benetton Treviso (1999-2001), Lottomatica Roma (2002-2005), Carpisa/Eldo Napoli (2005-2008), Armani Jeans Milano (2008-2011), Enel Brindisi (2012-2016), VL Pesaro (2016-2017) e nuovamente Virtus Roma (nel primo scorcio di questa stagione).