Lega Basket Serie A a mettere mano al calendario e a rivedere alcune date. Infatti l'ultima giornata di campionato si giocherà lunedì 10 maggio invece che lunedì 3, mentre i playoff prenderanno il via giovedì 13 invece che sabato 8, come era inizialmente programmato; prima ci saranno i recuperi delle gare della squadra di coach Frank Vitucci, ovvero il 2 maggio il recupero a Sassari e il 5 maggio il match della penultima giornata a Trento. Il focolaio Covid esploso alla Happy Casa Brindisi con conseguente quarantena di 10 giorni imposta dalla Asl locale, ha obbligato laa mettere mano ale a rivedere alcune date. Infatti l'di campionato si giocheràinvece che lunedì 3, mentre iprenderanno ilche sabato 8, come era inizialmente programmato; prima ci saranno i recuperi delle gare della squadra di coach, ovvero ilil recupero ae ilil match della penultima giornata a

Questa la nota ufficiale della Lega Basket Serie A: "I club della serie A si sono riuniti per esaminare la situazione del calendario della parte finale della regular season alla luce del provvedimento dell’ATS locale che ha imposto la sospensione dell’attività alla Happy Casa Brindisi a causa delle numerose positività registrate nel gruppo squadra. E’ stato deciso di posticipare la data dell'ultima giornata di regular season, inizialmente in programma domenica 2 maggio, a lunedì 10 maggio mentre i quarti di finale dei play off partiranno giovedì 13 maggio invece che sabato 8 maggio come inizialmente previsto".

E ancora: "Questo per permettere di mantenere la contemporaneità in occasione dell’ultima giornata e di recuperare le partite dell’Happy Casa Brindisi forzatamente rinviate come segue: Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari (in programma mercoledì 28 aprile) si disputerà domenica 2 maggio mentre la gara della 14a giornata di ritorno tra Dolomiti Energia Trentino e Happy Casa Brindisi, in programma domenica 25 aprile, verrà recuperata mercoledì 5 maggio".

