A cura di Davide Fumagalli. La terza giornata di Serie A si apre con una clamorosa sorpresa perchè la Segafredo Virtus Bologna, imbattuta, perde in casa 95-92 contro la Vanoli Cremona, fin qui a secco in campionato. Un successo meritatissimo per la squadra di Paolo Galbiati che tiene la testa avanti dall'inizio alla fine in pratica, tocca il +21 a fine terzo quarto (59-80) e poi resiste a denti stretti alla rimonta degli avversari: decisivo Peppe Poeta col massimo in carriera da 28 punti cn 7 triple e 33 di valutazione, ottimo anche Hommes con 23, un gigante Marcus Lee con 4 punti, 10 rimbazi e 2 stoppate, la seconda determinante su Hunter con Bologna a -2. La Virtus può rammaricarsi per non aver sostanzialmente giocato per tre periodi, poi negli ultimi 10' la furiosa rimonta che però non si è concretizzata per un pelo: non bastano i 22 punti di Teodosic, i 16 di Adams e i 12 a testa di Markovic e Hunter.