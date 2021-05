Basket

Basket, Serie A: principesca linea di fondo per Marco Belinelli su invenzione di Teodosic

Stupenda giocata in transizione per la Virtus Segafredo Bologna in gara-1 contro la De' Longhi Treviso. Milos Teodosic lascia partire un bounce-pass col contagiri per Marco Belinelli. La linea di fondo di quest'ultimo è principesca, ma anche il reverse-layup si lascia decisamente guardare.

00:00:26, un' ora fa