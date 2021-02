Basket

Basket, Serie A: prodezza di Toney Douglas allo scadere del 3° quarto

Toney Douglas sa come fare giocate importanti in momenti importanti. L'asso di Varese, ex di tante squadre NBA, si inventa un canestrone per il +3 allo scadere del terzo quarto.

00:00:22, 7 Visualizzazioni, 30 minuti fa