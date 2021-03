Serie A Rodriguez trascina Milano a Brescia, vincono Varese, Cantù e Treviso IERI A 18:59

7Al posto di Martino arriverà Attilio Caja, specialista per eccellenza delle corse-salvezza, grazie a una deroga ricevuta dalla FIP per poter firmare un nuovo contratto con la Reggiana dopo aver rescisso quello inchiostrato a inizio stagione con Varese, in realtà non consumato in campionato per la rottura arrivata al termine della Supercoppa di agosto-settembre. Caja potrebbe esordire già nella trasferta contro la Fortitudo Bologna anticipata a venerdì 19 marzo (ore 20.30, LIVE-Streaming su Eurosport Player) per permettere alla Reggiana di affrontare i playoff di FIBA Europe Cup, in programma tra martedì 23 e giovedì 25 marzo con la formula dell'eliminazione diretta (la UnaHotels affronterà i rumeni del CSU Sibiu agli ottavi e la vincente del match tra gli ucraini del Dnipro e l'altra formazione rumena del CSM Oradea negli eventuali quarti).

Il cambio sulla panchina in casa Reggiana è il sesto della stagione, tutti concentrati nelle squadre che, al momento, chiudono la classifica, eccezion fatta per Cremona: Brescia (Buscaglia per Esposito), Fortitudo (Dalmonte per Sacchetti), Trento (Molin per Brienza), Cantù (Bucchi per Pancotto) e Varese (Bulleri per Caja).

