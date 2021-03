Reggio Emilia interrompe un digiuno di vittorie in campionato che durava da oltre due mesi, superando con autorità (e con una grande prova di squadra) la Carpegna Prosciutto Pesaro (91-79). Dopo il coach Caja centra il 1° successo in LBA sulla nuova panchina. VL che ritrova Frantz Massenat dopo il lungo stop, per la frattura scomposta del radio destro patita lo scorso 19 dicembre, e riabbraccia Paul Eboua, rientrato in Italia dopo le esperienze negli USA (Miami Heat, Brooklyn Nets e Long Island Nets, formazione quest’ultima con cui ha giocato 10 partite in G-League). Reggio Emilia non può invece contare su Frank Elegar, out per la lussazione dell’anulare della mano sinistra. L’assenza dell’ex-Milano è però compensata dal solito, debordante, Henry Sims, il quale apre la sfida con 6 punti consecutivi e domina a rimbalzo sotto entrambi i tabelloni. Le triple degli esterni di casa fanno il resto e così dopo 4’ Reggio Emilia tenta già la fuga (14-3). Il rientro in panchina, per due falli personali commessi troppo prematuramente, del centro biancorosso coincide non a caso col break (0-7) degli ospiti che trasforma il finale di 1° quarto in un botta e risposta continuo. Petteri Koponen è però giocatore decisamente ritrovato rispetto all’ultima uscita di campionato e trascina i suoi al +9 (25-16) dopo 10’. interrompe un digiuno di vittorie in campionato che durava da, superando con autorità (e con una grande prova di squadra) la. Dopo il k.o. contro la Fortitudo e l’eliminazione ai quarti di finale di FIBA Europe Cup, il club biancorosso respira una boccata di ossigeno esulla nuova panchina. VL che ritrovadopo il lungo stop, per la frattura scomposta del radio destro patita lo scorso 19 dicembre, e riabbraccia, rientrato in Italia dopo le esperienze negli USA (Miami Heat, Brooklyn Nets e Long Island Nets, formazione quest’ultima con cui ha giocato 10 partite in G-League). Reggio Emilia non può invece contare su, out per la lussazione dell’anulare della mano sinistra. L’assenza dell’ex-Milano è però compensata dal solito, debordante,, il quale apre la sfida con 6 punti consecutivi e domina a rimbalzo sotto entrambi i tabelloni. Le triple degli esterni di casa fanno il resto e così dopo 4’ Reggio Emilia tenta già la fuga (). Il rientro in panchina, per due falli personali commessi troppo prematuramente, del centro biancorosso coincide non a caso coldegli ospiti che trasforma il finale di 1° quarto in un botta e risposta continuo.è però giocatore decisamente ritrovato rispetto all’ultima uscita di campionato e trascina i suoi al

Triplona dal palleggio con cui Brandon Taylor brucia la sirena

Se Ariel Filloy non sembra essere nella miglior serata della carriera, Brynton Lemar è invece costante spina nel fianco della difesa pesarese, mentre Brandon Taylor si conferma tiratore dal palleggio devastante e scrive il +14 (34-20). La difesa della squadra di coach Repesa non rispecchia minimamente i mantra-cestistici del proprio tecnico, concedendo davvero troppo all’attacco di casa, che tocca anche il +17 L’ennesimo timeout dell’allenatore croato serve però a propiziare un altro parziale (0-8) e a risvegliare anche Tyler Cain, il quale finalmente calamita tutti i possessi finali della VL per il -12 a fine 1° tempo (47-35). Lemar è un carro armato inarrestabile quando decide di assaltare il ferro della Carpegna Prosciutto, ma è ancora Taylor a confermarsi l’uomo in più della UNAHOTELS, riscrivendo – insieme alla coppia Candi-Koponen – il massimo vantaggio biancorosso di serata (62-39 al 25’).

Taylor è inarrestabile anche fuori equilibrio e segna un incredibile circus shot

Filloy prova a ridare un senso alla sfida sparando 2 bombe in fila, Marko Filipovity lo supporta, palesando finalmente la sua presenza sul parquet, e in un amen Pesaro rientra fino al -11 (67-56 al 29’). Gli ospiti si affidano però tanto, troppo, al tiro pesante, e non riescono a limitare le palle perse in apertura di ultimo quarto. Reggio Emilia ne approfitta appieno, trovando due super schiacciatone con la coppia Candi-Kyzlink, e a 7’ dalla sirena la partita sembra essere nuovamente chiusa (77-59). Henri Drell prova allora a caricarsi sulle spalle tutto l’attacco ospite e a rilanciare un’altra rimonta, ma la VL lascia sul ferro troppi extra-possessi e le triple di Robinson vengono vanificate dalla freddezza a cronometro fermo di un Taylor formato MVP. L’ex-Bergamo chiude con 21 e 4 assist, doppia-doppia invece per Sims (12+10 assist) e 4/7 dall’arco di Koponen. A Pesaro non bastano 5 giocatori in doppia cifra per punti realizzati (top scorer ospite Carlos Delfino con 14).

Tomas Kyzlink devasta il ferro di Pesaro con una schiacciatona

UNAHOTELS REGGIO EMILIA - CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 91-79

Reggio Emilia : Lemar 13, Koponen 14, Candi 10, Baldi Rossi 4, Porfilio n.e., Taylor 21, Giannini n.e., Elegar n.e., Sims 12, Johnson 10, Bonacini n.e., Diouf, Kyzlink 7. All. Caja.

: Lemar 13, Koponen 14, Candi 10, Baldi Rossi 4, Porfilio n.e., Taylor 21, Giannini n.e., Elegar n.e., Sims 12, Johnson 10, Bonacini n.e., Diouf, Kyzlink 7. All. Caja. Pesaro: Drell 3, Massenat 8, Filloy 8, Cain 13, Robinson 11, Tambone 11, Mujakovic n.e., Eboua n.e., Serpilli n.e., Filipovity 11, Zanotti, Delfino 14. All. Repesa.

