Colpo esterno e primo successo in campionato per la Unahotels Reggio Emilia che si impone col punteggio di 87-81 sul campo della Dolomiti Energia Trentino nell'anticipo della seconda giornata della Serie A UnipolSai 2020-21. La squadra di Antimo Martino la spunta nel finale coi canestri di Johnson e Bostic e la stoppata di Elegar, e riscatta il ko all'esordio contro Milano; per l'Aquila è il secondo ko dopo quello di sabato scorso a Treviso, anche se in mezzo c'è stata la bella vittoria in EuroCup in Turchia contro il Bursaspor. La Reggiana ha cinque giocatori in doppia cifra: spiccano Taylor, 19 punti, e Elegar, 17 con 7 rimbalzi. A Trento non bastano i 22 di Maye e i 17 con 5 assist e 6 falli subiti di Browne. L'Aquila domina a rimbalzo, 41-33, e tira tanto e meglio da due (25-50), ma la Unahotels chiude con 12 su 23 da tre e con 20 su 27 liberi (7 su 11 per l'Aquila).