Di Davide Fumagalli. La settimana che era iniziata con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia grazie al ko di Cremona contro Milano, si chiude altrettanto bene per la Unahotels Reggio Emilia che supera 83-74 la Dolomiti Energia Trentino nel primo anticipo della 17esima giornata di Serie A. Alla Unipol Arena la squadra di Antimo Martino la spunta con un gran terzo periodo e interrompe una striscia di cinque sconfitte, ritrovando un successo che mancava dal 16 dicembre contro la Fortitudo: Reggio sale a 7-9 di record e torna a vincere in casa contro l'Aquila per la prima volta dal campionato 2015-16. Sono cinque i giocatori in doppia cifra: spiccano i 16 punti dell'ex di turno Baldi Rossi, bene Bostic con 14, Taylor con 13 punti e 6 assist, e Frank Elegar, 11 con 8 rimbalzi; gli ultimi arrivati Sutton e Koponen chiudono con 8 e 3 punti rispettivamente. Per la Dolomiti Energia, che in settimana aveva battuto il Kuban in Eurocup, prosegue la serie nera in campionato visto che è il quinto stop di fila (ultimo successo il 13 dicembre contro Cantù): pesa il 5 su 25 da tre (0 su 6 per Morgan, zero punti), non bastano i 20 punti con 8 rimbalzi di Williams e i 16 con 9 carambole di Maye.

Il match della UnipolArena è molto equilibrato in avvio, per tutto il primo tempo le squadre rispondono colpo su colpo e ci sono vantaggi risicati per l'una e per l'altra, non più di un possesso: è 17-16 per la Unahotels al 10', all'intervallo la squadra di Martino conduce 37-33 con 11 punti di Baldi Rossi, ex della sfida. Per Trento ci sono invece 8 punti di Maye, MVP della settimana in Eurocup per la prova da 25 punti e 15 rimbalzi col Kuban.

Dopo l'intervallo Reggio Emilia cambia marcia, Elegar alza la fisicità con due schiacciate da Top 10 e una stoppata, Taylor e Kyzlink fanno +9 sul 49-40, la Dolomiti Energia prova a restare a galla con Williams e Maye, ma i padroni di casa ne hanno di più. Infatti Sutton, Koponen e Baldi Rossi colpiscono da fuori, poi Candi va a segnare fino al ferro ed è +16 sul 65-49, massimo vantaggio. Trento è vicina al ko, nel quarto periodo Browne, Martin e Maye dimezzano lo scarto fino a -8 (72-64), ma la Unahotels non perde la bussola, Elegar e Bostic riportano il +12, e poi nel finale la squadra di Martino gestisce i due possessi di margine, anche perchè gli ospiti non segnano praticamente mai da fuori. Alla sirena è 83-74 per la Reggiana che muove la classifica dopo oltre un mese.

Nel prossimo turno di Serie A Trento ospiterà la Fortitudo Bologna, domenica 31 gennaio alle 17.30, mentre la Reggiana chiuderà a Brindisi lunedì 1 febbraio alle 20.30. Prima però entrambe avranno impegni europei: l'Aquila in Eurocup in Francia col Boulogne-Metropolitans, la Unahotels in Fiba Europe Cup nella "bolla" di Den Bosch, in Olanda, con tre partite in 4 giorni contro Mons-Hainaut, Iraklis e Kormend.

: Bostic 14, Candi 3, Kyzlink 12, Baldi Rossi 16, Elegar 11, Taylor 13, Koponen 3, Sutton 8, Diouf 3, Bonacini ne, Porfilio ne, Giannini ne. All. Martino. Trento: Browne 12, Martin, Morgan, Maye 16, Williams 20, Forray 6, Pascolo 6, Martin 7, Sanders 7, Ladurner, Mezzanotte ne, Conti ne, Jovanovic ne. All. Brienza.

