L’ombra del Covid-19 si abbatte sulla Dinamo Sassari. Il club sardo, infatti, ha comunicato quest’oggi il riscontro di positività, non meglio precisate in termini numerici, all’interno del gruppo squadra, proprio alla vigilia del match contro la Dolomiti Energia Trentino. Proprio la sfida tra Sassari e Trento è stata rinviata a data da destinarsi, con comunicato della Lega Basket Serie A a ufficializzare il tutto. A seguito delle disposizioni dell’ATS Sardegna, peraltro, la Dinamo si vede prescritto un periodo di quarantena di 10 giorni.

Una simile evenienza porrebbe il club nell’impossibilità di giocare le partite di Champions League a Bamberg e ancora di campionato in casa dell’Happy Casa Brindisi, poste in calendario rispettivamente mercoledì alle 20:00 e domenica alle 20:45. Scendono dunque a sei i match di scena nella 22a giornata di Serie A. Il calendario della massima serie è già stato soggetto a diversi cambiamenti causa Covid-19, ma nelle ultime settimane nessuna squadra aveva dovuto far ricorso allo strumento del rinvio.

