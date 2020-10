La squadra, in attesa dei tamponi, già da ieri sera aveva deciso di non partire alla volta del PalaVerde .Il presidente della LBA ha quindi deciso di rinviare il match in programma questa domenica alle ore 19:00 per prevenire il rischio di un possibile focolaio. Questo il comunicato della Lega Basket:

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma questo pomeriggio tra De’ Longhi Treviso e Acqua S.Bernardo Cantù, valida per la 5a giornata del Campionato di Serie A, tenuto conto dell’obiettivo di ridurre il rischio di un potenziale focolaio che potrebbe già essere in atto e di tutelare la salute di atleti e staff tecnici delle due squadre coinvolte e degli arbitri, sentite le due società, sentiti altresì il Presidente della FIP e la Commissione Medica Scientifica della FIP, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita