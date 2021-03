Openjobmetis Varese - Carpegna Prosciutto Pesaro 81-68

Di Marco Arcari. 2° successo consecutivo per la Openjobmetis Varese. Dopo la vittoria su Carpegna Prosciutto Pesaro (e ribaltare il -7 dell’andata) grazie allo strapotere fisico di John Egbunu. Ritmi forsennati fin dalla palla a due, con Varese che si affida soprattutto alle soluzioni offensive di Arturs Strautins e all’atletismo di Egbunu (12-7 al 4’). Il parziale dei padroni di casa si allunga sul 13-0, con Luis Scola (13 nella frazione) sugli scudi e autore di 2 triple in fila, per il +11 a metà 1° quarto. La Carpegna Prosciutto soffre tremendamente in fase offensiva, non riuscendo quasi mai a coinvolgere Tyler Cain e pagando i 3 falli personali di Marko Filipovity. Carlos Delfino prova a ingaggiare un bel duello a distanza con Scola, ma è Simone Zanotti a rivitalizzare un po’ l’attacco ospite con 6 punti consecutivi per il 26-18 al 10’ di gara. Pesaro continua a sparare a salve da oltre l’arco dei 6.75, ma la differenza sta soprattutto nell’efficienza dei pick&roll: Varese crea molti più vantaggi da ogni situazione di blocco e rollata, mentre gli ospiti non riescono a far muovere più di tanto la difesa di casa (33-20 a metà 2° quarto). Justin Robinson si carica allora sulle spalle l’attacco ospite, propiziando un break di 0-8 che riporta la squadra di coach Calbini a -5 (33-28) quando mancano 3’ alla sirena. La regia di Michele Ruzzier e lo strapotere fisico di Egbunu valgono però il contro-break (7-0) varesino per il nuovo +12 (40-28) a metà gara. . Dopo la vittoria su Sassari , il fattore casa si conferma fondamentale per la squadra di coach Bulleri, capace di regolare anche la(edell’andata) grazie allo. Ritmi forsennati fin dalla palla a due, con Varese che si affida soprattutto alle soluzioni offensive di Arturs Strautins e all’atletismo di Egbunu (12-7 al 4’). Il parziale dei padroni di casa si allunga sul, con(13 nella frazione) sugli scudi e autore di 2 triple in fila, per il +11 a metà 1° quarto. La Carpegna Prosciutto soffre tremendamente in fase offensiva, non riuscendo quasi mai a coinvolgere Tyler Cain e pagando iprova a ingaggiare un bel duello a distanza con Scola, ma è Simone Zanotti a rivitalizzare un po’ l’attacco ospite con 6 punti consecutivi per ildi gara. Pesaro continua a sparare a salve da oltre l’arco dei 6.75, ma la differenza sta soprattutto nell’: Varese crea molti più vantaggi da ogni situazione di blocco e rollata, mentre gli ospiti non riescono a far muovere più di tanto la difesa di casa (33-20 a metà 2° quarto).si carica allora sulle spalle l’attacco ospite, propiziando un break di 0-8 che riporta la squadra di coach Calbini a -quando mancano 3’ alla sirena. La regia di Michele Ruzzier e lo strapotere fisico di Egbunu valgono però ilvaresino per il nuovo

Henri Drell è protagonista in apertura di ripresa, ma è tutto l’attacco pesarese a girare decisamente meglio rispetto al 1° tempo. Egbunu risponde però con 7 punti consecutivi per il nuovo +10 dei padroni di casa (49-39 a metà 3° quarto). Drell (9 nella frazione) torna allora a macinare punti e grandi giocate offensive, riportando nuovamente a contatto la Carpegna Prosciutto (53-47), ma in chiusura di periodo la coppia Ruzzier-Strautins ristabilisce il +12 (61-49). Anthony Morse banchetta nel pitturato ospite, anche perché il lato debole di Pesaro lavora poco e a intermittenza. Robinson prova a fare nuovamente la differenza, sparando 2 bombe in fila per il -9 (69-60) a 6’ dalla sirena finale. Varese si spegne improvvisamente, concedendo molto anche in fase di non possesso. 2 liberi di Ariel Filloy valgono il -4 (71-67) a 140 secondi dal termine, ma Toney Douglas ha progetti decisamente diversi e, con un devastante step-back, spara in faccia a Robinson la bomba che chiude definitivamente la contesa e regala il successo alla Openjobmetis. Egbunu MVP indiscusso (13 e 10 rimbalzi), Scola top scorer (20), ma bene anche Ruzzier (10 e 9 assist). A Pesaro non bastano i 17 (con anche 6 assist) di Robinson.

Varese : Beane 6, Morse 13, Scola 20, De Nicolao 2, Ruzzier 10, Strautins 8, Egbunu 13, De Vico n.e., Ferrero, Douglas 9. All. Bulleri.

Germani Brescia-AX Armani Exchange Milano 92-99

Di Daniele Fantini. Sergio Rodriguez e Jeff Brooks sono pronti a darla. Trascinata dal miglior Chacho visto in questo anno abbondante di Serie A (career-high in Italia da 29 punti, 4/4 da due e 6/8 dall'arco) e sorretta dalla miglior versione stagionale di Jeff Brooks, tenace in difesa, solido a rimbalzo e finalmente incisivo anche nella metacampo offensiva (season-high da 14 punti con tre triple cui si aggiungono anche 8 rimbalzi e 3 stoppate per un complessivo 26 di valutazione), l'Olimpia espugna il PalaLeonessa tamponando due gravi e lunghe amnesie sofferte nei momenti più importanti della partita e mantiene un piccolo solco di due vittorie di vantaggio sulla Happy Casa, Sconfitta a Trento e nuovamente braccata da Brindisi, Milano ha bisogno di una risposta anche in campionato:sono pronti a darla. Trascinata dal miglior Chacho visto in questo anno abbondante di Serie A (, 4/4 da due e 6/8 dall'arco) e sorrettatenace in difesa, solido a rimbalzo e finalmente incisivo anche nella metacampo offensiva (season-high da 14 punti con tre triple cui si aggiungono anche 8 rimbalzi e 3 stoppate per un complessivo 26 di valutazione), l'Olimpia espugna il PalaLeonessa tamponando due gravi e lunghe amnesie sofferte nei momenti più importanti della partita e mantiene un piccolo solco di due vittorie di vantaggio sulla Happy Casa, ora diretta inseguitrice in solitaria

I 99 punti realizzati con percentuali scintillanti (64% da due e 50% dall'arco) esprimono in maniera chiara il potenziale della squadra di Messina ma non raccontano il reale andamento di una partita vissuta tra violente fiammate e cali di tensione altrettanto improvvisi. Milano controlla il ritmo in avvio con un attacco fluido ed efficace unito a una coordinazione difensiva invidiabile ma, quando sembra poter archiviare la pratica senza eccessivo sforzo (23-41 al 15'), perde concentrazione e intensità subendo un pesante contro-break che riporta Brescia a contatto all'intervallo lungo (40-47). Raccogliendo ottimi frutti da una difesa press allungata che espone i limiti di Kyle Hines nel ruolo di point-center nel campionato italiano, dov'è più facilmente braccabile a tutto campo da lunghi più leggeri e dinamici rispetto ai classici avversari di Eurolega (15 palle perse per Milano, molte delle quali sulle trappole scattate in situazione di rimessa da fondo), la Germani ha la forza di replicare al buon avvio di ripresa ospite e di mettere la testa avanti per un momento fugace con una tripla di David Moss (58-57 al 25'), ma l'illusione dura un battito di ciglia, il tempo perché Sergio Rodriguez riprenda la palla in mano per ricominciare a spiegare basket di qualità eccelsa.

(70-90) alla metà del quarto periodo, ma ancora una volta, quando la contesa sembra essere chiusa, Brescia ha il merito di continuare a mantenere alta la pressione e incutere paura, dimezzando lo svantaggio nel giro di un paio di minuti. Milano ha bisogno del ritorno di Rodriguez per un extra-sforzo e un paio di giocate-chiave, tra triple e assist, per respingere l'ultimo assalto e poter respirare nei secondi conclusivi. Detto di Rodriguez e Brooks, concreti anche Shavon Shields (15 punti, ottima prima metà di gara) e Zach LeDay (14), bravo nel colpire con i suoi classici gancetti nel cuore dell'area avversaria, in leggera ripresa Vlado Micov (10), poco ispirato Kevin Punter (5 punti, 2/6 dal campo, dopo Spaccando la prima linea difensiva a piacimento, il Chacho innesca un altro maxi-break con una scarica di triple e penetrazioni al ferro, lanciando l'Olimpia al massimo vantaggioalla metà del quarto periodo, ma ancora una volta, quando la contesa sembra essere chiusa, Brescia ha il merito di continuare a mantenere alta la pressione e incutere paura, dimezzando lo svantaggio nel giro di un paio di minuti. Milano ha bisogno del ritorno di Rodriguez per un extra-sforzo e un paio di giocate-chiave, tra triple e assist, per respingere l'ultimo assalto e poter respirare nei secondi conclusivi. Detto di Rodriguez e Brooks, concreti anche(15 punti, ottima prima metà di gara) e(14), bravo nel colpire con i suoi classici gancetti nel cuore dell'area avversaria, in leggera ripresa(10), poco ispirato(5 punti, 2/6 dal campo, dopo l'exploit da 32 sparato tre giorni prima sul campo del CSKA Mosca ).

Brescia vede invece intaccata una striscia vincente di tre gare con cui si era riportata al margine della zona playoff (nono posto con un record di 9-11) ma non l'ottimo lavoro di ricostruzione di coach Buscaglia, confermato da uno spirito e una combattività da applausi. Darral Willis (17 punti) e Christian Burns (15 con 5 rimbalzi ma anche 6 perse) ammassano i numeri più importanti, uniti a qualche vampata di Kenny Chery (16, 3 assist). Mancano all'appello Drew Crawford, poco incisivo nel match da grande ex, e Jeremiah Wilson, limitatosi a sorvolare la partita nei 9 minuti concessi.

Brescia : Chery 16, Moss 12, Crawford 10, Wilson, Burns 15; Willis 17, Sacchetti 8, Kalinoski 8, Vitali 4, Bortolani 2. N.e.: Parrillo, Bertini. All.: Buscaglia.

Acqua S.Bernardo Cantù - Vanoli Basket Cremona 92-85

Di Davide Fumagalli. Dopo la cocente sconfitta di Tieste l'Acqua S.Bernardo Cantù reagisce e risponde con un'importante vittoria 92-85 nel derby con la Vanoli Cremona valido per la 22esima giornata di Serie A. Un successo fondamentale per i brianzoli che rispondono a Varese e restano appaiati a 14 punti dove ci sono anche Reggio Emilia e Trento, tutte all'ultimo posto della classifica; poco sopra, a 16, c'è la Vanoli di Paolo Galbiati che va ko dopo due vittorie di fila e resta quindi pienamente invischiata nella lotta per evitare la retrocessione. Il match del PalaBancoDesio resta praticamente sempre nelle mani di Cantù che va avanti sul finire del primo periodo, allunga anche fino a +18, poi nell'ultimo quarto rischia la beffa, anche se Cremona non riesce a spingersi oltre il -7: determinante Frank Gaines, 24 punti, benissimo Jordan Bayehe, 16 punti e 13 rimbalzi, in doppia cifra anche i veterani Smith, 17, e Leunen, 13 (11 nel primo quarto). Nelle file ospiti spiccano Hommes, 19 punti, l'ex di turno Cournooh, 15, e Mian, 13, mentre Peppe Poeta si ferma a soli 2 punti ma smazza ben 12 assist.

Fin da subito la partita è divertente, a buon ritmo e a punteggio alto, Poeta innesca Jarvis Williams per un paio di schiacciate, per Cantù è Leunen ad ergersi a protagonista e a firmare le triple del +4, poi ci pensano Smith e Jazz Johnson a griffare il 32-20 con cui si va al primo riposo. Nel secondo periodo Hommes e Barford provano a tenere Cremona a contatto, ma l'Acqua S.Bernardo va il doppio, Bayehe e Kennedy siglano il +13 sul 47-34, infine è Gabriele Procida a farsi notare con una terrificante schiacciata in tap-in allo scadere per il 50-41 con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo.

Il secondo tempo riprende con l'inerzia tutta per la squadra di Bucchi, Smith e Gaines crivellano la retina da fuori, poi Pecchia segna 6 punti in fila per il +17, e al 30' è addirittura +18 Cantù sul 79-61 con una bomba di Gaines. Finita? Assolutamente no, perchè l'Acqua S.Bernardo esce dal match mentre Cremona ci rientra di prepotenza sfruttando l'asse delle meraviglie Poeta-Lee e il talento di Barford e Hommes: in un amen break di 11-0 e -7 sul 79-72! Cantù trema, teme la beffa come a Trieste ma stavolta Frank Gaines prende per mano la squadra, segna 7 punti di fila dopo oltre 5' di vuoto, ed è nuovamente +11 sull'86-75. Per la Vanoli è il colpo del ko, la squadra di Galbiati ripiomba a -12 per i canestri di Bayehe, e poi arriva l'ultimo sussulto per il definitivo 92-85.

Nel prossimo turno la Vanoli avrà un'altra sfida diretta al PalaRadi contro la De'Longhi Treviso mentre l'Acqua S.Bernardo Cantù sarà di scena al Forum contro la capolista Olimpia Milano per il derby lombardo più caldo e sentito.

Cantù : Pecchia 6, Gaines 24, Smith 17, Bayehe 16, Leuenen 13, Johnson 4, Thomas 4, Kennedy 4, Procida 4, La Torre ne, Baparapè ne. All. Bucchi.

De'Longhi Treviso - Fortitudo Lavoropiù Bologna

20:45

