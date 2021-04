Basket

Basket, Serie A: Ruzzier alza per l'affondata bimane di Egbunu

Funziona alla grande l'intesa tra Ruzzier ed Egbunu: il play triestino accelera e poi alza per la comoda schiacciata a due mani dell'esplosivo centro ex Florida. Giocata da Top 10 per la Openjobmetis Varese.

00:00:20, un' ora fa