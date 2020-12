Lunedì 7 dicembre la Virtus Bologna esonera Sasha Djordjevic, la sera successiva alla sconfitta casalinga contro Sassari in quello che sarebbe dovuto essere il gran giorno del ritorno di Marco Belinelli, rimasto invece per 40 minuti in panchina. Una decisione e una notizia forte, che colpiscono uno dei personaggi più importanti del nostro campionato, impegnato in un grande lavoro di ricostruzione del vecchio blasone bianconero. È una scelta contraddittoria, che si presta a tante letture differenti. Noi proviamo a darne due, agli antipodi, cercando di spiegarne sia i possibili motivi sia le potenziali conseguenze negative nel caso in cui si dovesse rivelare errata. Ma questo ce lo potrà dire soltanto il tempo.

Sasha Djordjevic esonerato: perché è la scelta giusta

Di Daniele Fantini. L'esonero di Sasha Djordjevic arriva in un lunedì sera qualunque di inizio dicembre, a una settimana di distanza dalla presentazione in pompa magna di Marco Belinelli con annesse grandi speranze di costruzione di una dinastia bianconera che possa riportare la Virtus al vertice del campionato italiano e a riconquistarsi quel posto che meriterebbe in Eurolega. Un fulmine a ciel sereno. Ma in realtà, all'occhio più attento, non è una scelta così fuori dagli schemi.

Dopo aver dominato la scorsa stagione di Serie A mostrando una compattezza e una solidità superiori anche a quelle dell'Olimpia Milano, battuta in maniera convincente un paio di giorni prima di Capodanno, la Virtus era attesa a compiere quello step in avanti per completare il percorso di ripresa di coscienza e status cominciato con la conquista della FIBA Champions League il 5 maggio 2019. La struttura e la qualità del mercato estivo remavano in questa direzione: con gli innesti di Awudu Abass, Amar Alibegovic e Amedeo Tessitori, la Virtus è arrivata a possedere il "pacchetto italiani" di maggior qualità del campionato (ulteriormente rafforzato e impreziosito dall'inserimento in corsa di Belinelli) per supportare una second-unit non sempre affidabile nella stagione precedente, e l'innesto di Josh Adams sembrava poter finalmente fornire a Milos Teodosic quella spalla offensiva di cui aveva tremendamente bisogno per poter competere contro squadre di livello. Quel passo avanti, invece, non si è visto. Anzi, probabilmente se n'è fatto uno indietro. O forse anche due.

Nonostante i miglioramenti del roster e la conservazione dell'ossatura vincente della scorsa stagione (tutti i giocatori principali sono stati confermati), la Virtus del 2020 è lontana dalla sua versione precedente. Non tanto a livello tecnico, perché il gioco è sempre rimasto improntato su Teodosic e sulla qualità della front-line, ma a livello caratteriale. La Bologna dello scorso anno era una squadra famelica, intensa, aggressiva, che basava la propria forza soprattutto sulla fisicità e sulla consistenza difensiva, armi che le permettevano di fare la differenza in campionato e contro la maggior parte delle avversarie di Eurocup (eccezion fatta per il Partizan Belgrado, grande spauracchio delle Top 16, che viveva delle stesse caratteristiche portate a un livello ancora più alto). Quest'anno, quella compattezza continua e costante si è vista in maniera molto minore e labile, soprattutto in Italia, dove la Virtus ha mostrato spesso un atteggiamento ambiguo. I numeri confermano. Bologna ha perso 4 delle prime 9 partite (tutte in casa...) a fronte del record di 18-2 della scorsa stagione.

La parabola di Djordjevic alla Virtus è sorprendentemente simile a quella già vissuta in passato al Bayern Monaco. Sasha è un coach motivazionale prima che tecnico-tattico, eredità del suo passato da leggenda europea sul parquet, ottimo nel processo di costruzione, miglioramento e crescita del gruppo ma, forse, non così adatto per portare poi quello stesso gruppo allo step successivo e a vincere. A Monaco, Djordjevic ha ricostruito una squadra poi ereditata da altri per il passaggio, anzi, il ritorno in Eurolega, processo culminato con la consegna ad Andrea Trinchieri. Con la Virtus si sta delineando lo stesso scenario: ora sarà qualcun altro a completare il suo lavoro.

Sasha Djordjevic esonerato: perché è la scelta sbagliata

Di Marco Arcari. Alberto Malesani, in una conferenza stampa passata alla storia, se l'era già chiesto tanto tempo fa. Perché deve esserci qualcuno che paga per tutti, sempre? La risposta a tale quesito, soprattutto in un ambito quale lo sport, è uno dei più reconditi segreti dell'umanità. Eppure, stante la cultura del risultatismo e l'incapacità di lavare a casa propria i panni sporchi, gli head coach, commissari tecnici o allenatori, che scriver si voglia, sono sempre gli imputati principali in qualsiasi processo di cambiamento e/o rinnovamento. Oggi tocca a Sasha Djordjevic, ieri era toccato a Meo Sacchetti, domani chissà. La scelta è sbagliata in quanto tale, anche se, per onestà intellettuale, bisognerebbe conoscere le motivazioni dietro alla scelta dell'esonero. Sbagliata in quanto tale perché forse, stante che oggi fare sport significa fare impresa a 360°, bisognerebbe uscire dall'orticello rappresentato dal concetto per cui cambiare un allenatore costa ovviamente, e decisamente, meno che cambiare tanti giocatori.

Stando ai meri numeri, Djordjevic viene sollevato da un incarico che aveva ricoperto con risultati, a tratti, eccellenti. Non solo la vittoria della Basketball Champions League nel 2019, primo trofeo europeo delle V-Nere dopo 18 anni di triste astinenza, ma anche una scorsa stagione dominata, in lungo e in largo, e interrotta proprio sul più bello, coi bianconeri primi in LBA e già qualificati ai Quarti di Finale dell'EuroCup. Nel cammino di risalita della Virtus, verso nuovi capitoli della storica rivalità con l'Olimpia Milano, Djordjevic ha gestito nel migliore dei modi una risorsa fondamentale: il tempo. Il percorso di crescita, continuativo e ben definitivo, non è stato accelerato, né il tecnico ha snaturato la propria essenza di allenatore. Non è allora comprensibile quella teoria secondo cui i troppi battibecchi, e conseguenti falli tecnici, con la terna arbitrale avrebbero provocato una frattura insanabile tra allenatore e società. Ben vengano anzi quei coach sanguigni, capaci di assumersi responsabilità che sarebbero altrui, anche quando si tratta di essere sanzionati. Del resto, celebravamo Dan Peterson per questa sua grande capacità, perché non dovremmo farlo con l'ormai ex tecnico bianconero?

La scelta è poi sbagliata anche per i riflessi che potrebbe - il condizionale è d'obbligo - avere sul gruppo squadra. I pretoriani Milos Teodosic e Stefan Markovic, quest'ultimo già espressosi in merito con una storia al vetriolo su Instagram, fautori e protagonisti di tanti successi della Virtus finora, come prenderanno l'esonero di un tecnico col quale sembravano essere in totale sintonia cestistica? Senza considerare il fardello che ora graverà sulle spalle del sostituto, qualsiasi esso sia. Bologna non può più attendere, perché l'arrivo di Marco Belinelli ha in qualche modo segnato un punto di non ritorno: ora Milano è alla portata, si può e si deve vincere anche in Italia. Nulla di più sbagliato, ma tant'è. L'ambiente è stato caricato a pallettoni e il guanto di sfida gettato. Il cambio in panchina potrebbe però far deflagrare quegli equilibri che si erano creati in mesi, peraltro proficui, di duro lavoro, vanificando quest'ultimo e ricreando una sorta di "anno zero" che non gioverebbe minimamente al club bolognese. Se poi il problema principale di questo corso virtussino era rappresentato da lacune caratteriali, perché non continuare con un tecnico che ha dimostrato, spesso e volentieri, di essere un eccellente motivatore e parafulmine per le critiche? Tanti quesiti che forse non avranno mai risposta, ma che sicuramente permettono, da soli, di bollare come sbagliata la scelta dell'esonero.

