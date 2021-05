“Questa vittoria è per te, amico mio!”. L’amico in questione sarebbe Gianmarco Pozzecco e a postare la foto è stato Miro Bilan, giocatore di Sassari team allenato proprio dal ‘Poz’. Questa dedica è arrivata dopo l’importante vittoria della formazione sarda sul campo di Brindisi 90-97, seconda forza del campionato.

L’allenatore della Dinamo era il grande assente della serata perché sospeso dal suo presidente Stefano Sardara per una decina di giorni per motivi disciplinari . Per questo dagli spogliatoi, i giocatori della Dinamo si sono fatti fotografare mostrando i muscoli, gesto distintivo di Pozzecco che rese epica una vittoria contro l’Olimpia Milano.